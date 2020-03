Ford e GE vão produzir 50 mil respiradores

A Ford anunciou ontem, em parceria com a GE Healthcare, que vai iniciar a produção em Michigan, nos Estados Unidos, de um respirador mecânico, com a meta de fabricar 50.000 unidades em 100 dias e, depois, até 30.000 por mês, conforme a necessidade. No Brasil, a Ford está apoiando o Senai e trabalhando em conjunto nos detalhes do projeto.



Em nota, a Ford diz ue vai utilizar seus recursos de manufatura para ampliar rapidamente a produção, enquanto a GE Healthcare fornecerá sua experiência clínica e o licenciamento do projeto atual do respirador da Airon Corp - uma pequena empresa privada especializada em produtos pneumáticos de alta tecnologia para suporte à vida. A GE Healthcare apresentou à Ford o projeto da Airon Corp como parte dos esforços das empresas para aumentar rapidamente a produção de respiradores e ajudar no tratamento dos pacientes com coronavírus.



O ventilador GE/Airon Modelo A-E usa um mecanismo que opera com pressão de ar sem a necessidade de eletricidade, atendendo às necessidades da maioria dos pacientes com Covid-19. Sua produção pode ser aumentada rapidamente para atender à crescente demanda nos Estados Unidos.



“As equipes da Ford e da GE Healthcare, trabalhando de forma criativa e incansável, encontraram um modo de produzir rapidamente e em números significativos esse respirador de vital importância”, disse Jim Hackett, presidente e CEO da Ford. "Ao produzir esse respirador em Michigan, em forte parceria com o UAW, podemos ajudar os profissionais de saúde a salvar vidas, que é a nossa prioridade número um”, acrescentou.



De acordo com Peter Navarro, coordenador da Lei de Produção da Defesa da Casa Branca, “o time de saúde da Ford/GE está se movendo no ‘ritmo de Trump’ para produzir os respiradores com a urgência necessária para as linhas de frente da guerra em larga escala do governo Trump contra o coronavírus".



A Ford enviará inicialmente uma equipe para trabalhar com a Airon no aumento da produção na Flórida e, na semana de 20 de abril, iniciará a produção em sua fábrica de componentes de Rawsonville, em Ypsilanti, Michigan, avançando rapidamente até a capacidade total para ajudar a atender à crescente demanda.



A Ford espera produzir 1.500 unidades até o final de abril, 12.000 até o final de maio e 50.000 até 4 de julho.