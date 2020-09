Ford fecha acordo para Programa de Demissão Voluntária na Bahia

Foto: Divulgação/Ford

A Ford fechou um acordo com o Sindicado dos Metalúrgicos para a abertura de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) e também para estender até 31 de dezembro deste ano o chamado layoff, que se caracteriza pela suspensão temporariamente do contrato de trabalho dos funcionários.

Em nota, a empresa informou que a medida visa tem o objetivo "de ajustar os níveis de produção à significativa desaceleração do mercado gerada pela pandemia". Ainda de acordo com a empresa, "o PDV é voltado para os empregados da área de produção e as inscrições estarão abertas a partir de 01/10/20".

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia.