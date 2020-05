Ford lança programa de proteção a clientes nas concessionárias

Neste período de pandemia da Covid-19 descobrimos que é fundamental ter a confiança de que as coisas estão completamente limpas. Com os veículos não é diferente. É preciso ter segurança na hora de visitar uma concessionária ou ao receber o carro após uma revisão. E até mesmo quando vamos pegar um zero-quilômetro.

O programa tem critérios rígidos para garantir a saúde e a segurança de todos

Para lidar com a pandemia, as fabricantes e concessionárias estão fazendo diversas adaptações desde a forma de vender até a limpeza do veículo. A Ford aposta na normatização dos processos e no lançamento do programa Ford Clean, composto por dois pilares que incluem protocolos de higienização e atendimento seguro para a concessionária, além de um serviço de desinfecção de veículos.

“Para a Ford, as pessoas vêm em primeiro lugar e trabalhamos para atender as demandas e necessidades dos nossos consumidores, especialmente nesses tempos sem precedentes”, diz Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul.

O programa criado pela empresa, que tem fábrica em Camaçari, abrange todas as instalações e operações da loja, desde vendas a serviços, com critérios rígidos para garantir a saúde e a segurança de todos. Essa certificação foi desenvolvida com base nas orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, contendo as melhores práticas para a higienização e prevenção de doenças.

Estas recomendações incluem desde rotinas de limpeza dos ambientes e veículos e a disponibilidade de álcool em gel em diferentes pontos até a disposição das mesas, balcões e móveis para garantir o distanciamento social nas concessionárias.

Para a desinfecção é utilizado um produto não disponível ao público em geral, produzido pela 3M, o Peróxido Pronto Uso. O desinfetante é registrado na Anvisa e de ação comprovada contra bactérias, fungos e vírus. Atualmente é empregado em hospitais para desinfecção de UTIs, salas de emergência e outras áreas de alto risco. Clique aqui para saber mais.

Os funcionários dos revendedores também seguem normas de controle de saúde e conduta, como o uso de máscaras, luvas e cuidados para que o cliente se sinta à vontade e protegido durante todo o tempo em que permanecer no local. Todos os clientes também receberão máscaras antes de entrar em uma concessionária.

“Durante a quarentena, o transporte individual proporcionado pelo automóvel ajuda as famílias a se manterem seguras e ter acesso a serviços essenciais. O programa Ford Clean é uma iniciativa pioneira criada pelo nosso time para que os consumidores se sintam ainda mais protegidos ao usar o seu carro e os serviços da nossa rede”, explica Watters. “Isso vai ser o novo 'normal'”, completa Antônio Baltar, diretor de Vendas, Marketing e Serviço da Ford Brasil.

As 285 concessionárias da Ford, cinco delas em Salvador e Lauro de Freitas, foram certificadas e o serviço de desinfecção, que inclui o produto e sua aplicação, custa R$ 129. O novo programa se une à iniciativa Compre Sem Sair de Casa, em que os clientes também têm a opção de comprar e receber o veículo sem precisar ir na loja.

