Ford oferece 130 vagas de estágio na Bahia; veja áreas e cursos

A Ford está oferecendo 130 vagas no Programa de Estágio 2023 para estudantes universitários de diversas áreas, residentes em São Paulo (SP), Salvador (BA) e respectivas regiões metropolitanas, e Tatuí (SP). As inscrições vão até o próximo dia 30 de setembro e devem ser feitas pelo LinkedIn.

“Nosso programa de estágio foi criado para dar espaço ao desenvolvimento de novos talentos. Buscamos jovens com criatividade, paixão por tecnologia e inovação e que queiram participar do movimento de transformação que estamos vivenciando. Eles vão se conectar com a cultura Ford, que valoriza a diversidade e a colaboração”, diz Juliana Diament, líder de Diversidade, Equidade & Inclusão e Aquisição de Talentos e Integração da Ford.

Os novos estagiários poderão atuar em diferentes áreas da empresa, incluindo negócios (Finanças, Comunicação, Recursos Humanos, Jurídico e Compras), produto (Manufatura, Desenvolvimento de Produto e Regulamentações), tecnologia e experiência do consumidor (TI, Serviço ao Cliente, Marketing & Vendas).

Como pré-requisitos, os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia e previsão de formatura a partir de 2024, nos seguintes cursos: Engenharia (Mecânica, Mecatrônica, Civil, Elétrica, Produção e outras), Tecnologia (Design, Tecnologia da Informação, Análise de Dados, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, entre outros) e áreas de Humanas (preferencialmente Administração, Direito, Economia, Publicidade, Marketing, Comunicação e Psicologia).

Além da bolsa auxílio, os benefícios incluem gympass, auxílio alimentação, auxílio mobilidade, recesso remunerado, seguro de vida e folga de aniversário. Os novos estagiários vão iniciar as atividades em janeiro de 2023.

O regime de trabalho é híbrido.

A Ford possui o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia na Bahia, onde 1.500 profissionais atuam em projetos do futuro da mobilidade, como carros elétricos, conectados e autônomos. Os laboratórios e escritórios ficam no Cimatec Park, em Camaçari, e há também o Escritório de Ideação, em Salvador, que trabalham integrados ao ecossistema global de inovação da empresa.