Ford relança o Bronco, que agora tem três configurações

Fechamento de fábrica em São Paulo, saída de linha do Fusion, Focus e Fiesta. Isoladamente esses dados podem transparecer que a Ford não está bem. Mas tudo faz parte de uma readequação de produtos que a empresa está fazendo.

Aos poucos, a fabricante vai revelando sua nova estratégia. No final do ano passado, mostrou ao mundo o Mach E, um SUV elétrico que leva a grife Mustang. Dessa vez, a novidade é o Bronco, que virou uma linha com três utilitários esportivos distintos.

A linha Bronco é formada pelas versões de duas portas, quatro portas e Sport (Fotos: divulgação) O Bronco Sport conta com dois motores: 1.5 litro e 2 litros, ambos turbinados Sua carroceria tem um projeto inteligente que inclui teto estilo safari, com o maior espaço para a cabeça e para carga O Bronco Sport terá cinco versões de acabamento e o cavalo ocupa o espaço da logo da Ford

“Criamos a família Bronco para elevar todos os aspectos da aventura off-road, com o melhor chassi da categoria e tecnologias exclusivas que elevam o padrão no segmento 4x4”, diz Jim Farley, executivo chefe de operações da Ford.

“Eles combinam a robustez de uma picape Série F e o espírito de performance do Mustang – embalados em um dos designs mais impressionantes e funcionais do off-road, fiel ao DNA original do Bronco”, completa Farley.

Dos três veículos, apenas um é montado com estrutura monobloco, o Bronco Sport. E é esse o modelo que poderá chegar ao Brasil, pois será produzido no México. Ele conta com duas opções de motores: o EcoBoost 2.0, com 248 cv e torque de 38 kgfm, e o EcoBoost 1.5, com 183 cv e torque de 26 kgfm. Ambos são equipados com transmissão automática de oito velocidades e pneus todo-terreno.



O PREÇO DA EXCLUSIVIDADE

Quase R$ 6 milhões! Esse foi o valor da aquisição mais cara de um carro neste mês. E não foi de um modelo zero-quilômetro. Foi de um seminovo, o Lamborghini Aventador SVJ 2019, superesportivo que teve apenas 900 unidades produzidas.

A venda do modelo italiano, que tinha apenas 700 km rodados, foi feita pela loja Wish Motors, de São Paulo, quase na mesma hora em que ela anunciou o carro no mercado, conforme revela Pietro Consolini, sócio-diretor da concessionária.

Com motor aspirado V12 de 6,5 litros, 770 cv de potência e torque 73,4 kgfm, esse Lamborghini acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos e tem velocidade máxima de 350 km/h.

Esse é o único Lamborghini com relação peso/potência abaixo de 2 kg: 1,98 kg/cv



DÊ UMA GERAL NO CARRO

Os clientes da Caoa Chery que deixaram o carro parado na garagem no período da quarentena e agora estão retomando suas atividades, podem contar com um check-up gratuito.

Durante este mês, quem levar seu veículo até uma das concessionárias da marca, ganhará uma checagem de 20 itens importantes, como sistemas de freio e suspensão.

“Fazer revisões periódicas só traz vantagens: como aumento da vida útil, redução de custos e economia de combustível”, explica Marcio Santos, diretor de pós-venda da Caoa Chery. O agendamento do check-up gratuito pode ser feito diretamente na concessionária.

Depois da quarentena, o ideal é fazer uma checagem no veículo



O X ELÉTRICO

A BMW está dando novos passos para implementar a filosofia do poder da escolha ao cliente. Nesta semana, a empresa anunciou que irá lançar no final do ano uma configuração elétrica do X3.

Assim, esse será o primeiro modelo disponível globalmente em versões com motores a gasolina ou diesel e também em opções híbrido plug-in ou totalmente elétrico. O motor elétrico do novo iX3 funciona sem o uso de ímãs, e esse projeto permite que metais de difícil extração sejam dispensados para a fabricação do motor.

Esse propulsor rende 286 cv de potência e tem torque máximo de 40,78 kgfm sustentado em altas rotações. A autonomia pode ultrapassar os 500 quilômetros.

A BMW vai oferecer mais uma possibilidade de motorização para o X3

BATISMO

A fusão da Fiat Chrysler Automobiles, que reune empresas como Jeep, Dodge e Alfa Romeo, com a PSA, que representa Citroën, Peugeot, Opel e DS, está avançando, e o nome desse novo grupo será Stellantis. A palavra tem sua raiz no verbo latino "stello", que significa "iluminar com estrelas".