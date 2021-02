Formação integral ajuda a preparar crianças e jovens para o futuro

Uma formação completa que prepara para a vida. Essa é a proposta do Villa Global Education, que atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio em Salvador. O Villa, que iniciou remotamente seu ano letivo na última segunda-feira, 1º, oferece educação integral e aplica o Currículo Nacional com Educação Bilíngue, além do High School em parceria com a Missouri University.

“A nossa proposta pedagógica é voltada para o mundo contemporâneo e oferece preparo completo para a vida acadêmica, com vistas à inserção futura no mundo do trabalho e, de maneira especial, em direção ao exercício consciente da cidadania local e planetária”, explica a CEO do Villa Global Education, Viviane Brito.

A escola, que desenvolveu o Programa Villa de Educação, elege sete dimensões curriculares, que orientam todo o percurso do aluno: pensamento científico, multiletramento, autoria, interculturalidade, inteligência socioemocional, sustentabilidade e cultura digital. “O desenvolvimento das aulas e de todas as atividades pedagógicas é feito de acordo com essas sete dimensões. O nosso currículo é pensado a partir do perfil de aluno que sairá da instituição e para onde ele quer ir”, explica o diretor pedagógico do Villa, Ricardo Andrade.

A aluna Manuella Pinheiro, 17, está iniciando o último ano do Ensino Médio e se prepara para a ingressão no ensino superior. “Gosto das Ciências Humanas e penso em estudar Relações Internacionais, Marketing, Publicidade e Propaganda ou Direito. Tenho vontade de estudar fora do país, e o High School do Villa prepara bastante para isso”, comenta.

Na retomada das aulas presenciais, o Villa irá adotar medidas de distanciamento entre os alunos e revezamento destes nas aulas presenciais e remotas (Foto: arquivo Villa)

A infraestrutura foi especialmente pensada para atender o Programa Villa de Educação. Entre os espaços que compõem cada um dos campi do Villa, localizados na Avenida Paralela e no Litoral Norte, estão: salas exclusivas para o programa bilíngue, laboratório de tecnologia, laboratório de programação, bibliotecas, quadra poliesportiva, piscina para natação, salas de dança, salas de esportes, bosque e restaurantes. Os espaços são adaptados às necessidades de cada Segmento, seja o infantil, o fundamental ou o médio.

Manuella acredita que isso colabora para o desenvolvimento das diferentes habilidades dos alunos. “Tem muita gente que é incrível e se destaca. Os alunos podem desenvolver projetos de literatura, cinema, exatas, tecnologia, às vezes até mesmo criar um website. Podem participar de olimpíadas nacionais de disciplinas como História, Astronomia, Matemática, ou desenvolver atividades de canto, balé, natação, jazz, ginástica rítmica, futebol. Tem tudo”, completa.

“O Villa propõe um ambiente equilibrado, onde os estudantes podem explorar seus anseios, suas forças e seus desejos. Ao mesmo tempo, entendemos que é também o nosso papel prepará-los para os desafios da vida, que na maioria das vezes exigem abordagens multidisciplinares”, explica o Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Villa Global Education, Leonardo de Lucca.

A empresária Martha Lopes, 52, mãe de Manuella e de outras duas alunas da instituição, Isabella, 15, e Marcella, 11, valoriza a praticidade e a segurança de encontrar uma escola que oferece uma formação completa. “Os pais não precisam ter a logística de levar o filho na escola, depois na aula de inglês, depois em uma aula de esportes. Está tudo no mesmo lugar e o Villa está sempre trazendo novas ferramentas para que os alunos se preparem e desenvolvam suas habilidades, aptidões e a sua vocação. Sinto que minhas filhas estão em segurança, sem se sentirem presas”, conta Martha.

Martha auxilia uma das três filhas que estudam na instituição, Isabella Pinheiro, a participar das aulas remotas (Foto: arquivo pessoal)

Preparado para a liberação das aulas presenciais, o Villa foi além dos Protocolos Sanitários adotados, como o revezamento dos alunos nas aulas presenciais e on-line, obrigatoriedade do uso de máscara, do álcool em gel e do distanciamento social, dentre outros. A instituição revisitou, também, o seu Protocolo Afetivo, que é dividido em dois pilares: o Referencial de Conduta e Convivência e o Programa de Acolhimento. Cuidados como a abolição de objetos de uso comum e a maior frequência de atividades socioeducativas e de acolhimento também serão adotados.

Além dos Protocolos Sanitários, o Villa atualizou seus Protocolos Afetivos para acolher as crianças após o longo período de isolamento social (Foto: arquivo Villa)

A mãe também destaca a importância de um ambiente acolhedor: “O Villa é uma escola moderna, e que não é fria. Cada criança e jovem tem um perfil diferente, com experiências e personalidades particulares, e todas são acolhidas. O Villa trata os indivíduos não como um número, mas como uma pessoa”, finaliza.

Sobre o Villa Global Education

Com 19 anos de experiência na educação, o Villa Global Education possui sede localizada na Paralela e um novo campus no Litoral Norte. Ao buscar a excelência educativa, o Villa investe em um corpo docente e técnico experiente, constantemente apoiado por formações internas e externas, e se apoia em um programa pedagógico sólido, desenvolvido pela própria instituição, com o objetivo de preparar as crianças e os jovens para os desafios da vida.

O ambiente do Villa Global Education inspira inovação, conectividade, acolhimento, elegância e respeito à educação. A estrutura conta com salas de aula preparadas acusticamente,

ar-condicionado com sistema de renovação de ar, laboratórios, bibliotecas, quadra poliesportiva, parque infantil, salas de dança e de esportes. Além disso, dispõe de piscina coberta e aquecida com salva-vidas permanente, centro de eventos, Central de Atendimento, café, loja de conveniência com espaço para itens escolares e papelaria.

As instalações do Villa são equipadas com sistema de filtragem de água; geração própria de energia; iluminação e ventilação natural; restaurantes e lanchonetes com acompanhamento de nutricionistas e áreas de lazer e convivência adequadas para cada Segmento, além de sala de repouso com supervisão permanente das enfermeiras. Com mais de 200 câmeras em funcionamento, possui também seguranças, equipe de brigadistas permanentes e catracas de controle de acesso.