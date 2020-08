'Formiga infernal' que usava chifre para matar é descoberta por cientistas

Um grupo formado por pesquisadores da França, China e Estados Unidos apresentou, nesta quinta-feira (6), um fóssil de uma formiga pré-histórica. O achado arqueológico está preservado em um âmba e captura o momento exato em que o inseto abocanha sua presa.

No estudo divulgado pela revista "Current Biology", os cientistas sugerem que a Ceratomyrmex ellenbergeri, formiga conhecida como "infernal" usava uma espécie de chifre para segurar suas vítimas. O espécime faz parte de uma subfamília já conhecida, os haidomyrmecinæ.

O fóssil tem de mais de 99 milhões de anos e foi encontrado em Myanmar. Ele mostra o exato momento em que a "infernal" aprisiona sua presa em uma espécie de pinça formada por sua mandíbula e o "chifre", o clípeo presente até hoje em outras formigas, mas sem o mesmo formato.

Capturar momentos como este em um fóssil é algo "extremamente raro", disse em nota, Phillip Barden, um dos autores do artigo "Specialized Predation Drives Aberrant Morphological Integration and Diversity in the Earliest Ants".

Segundo ele, poder presenciar um "comportamento fossilizado", como é este aprisionado no âmbar, "é inestimável". Essa predação fossilizada confirma a hipótese dos hipótese dos pesquisadores sobre como as peças bucais das formigas do inferno funcionavam.

"A única maneira de capturar presas em um arranjo desse tipo é que as peças bucais das formigas se movam para cima e para baixo em uma direção diferente da de todas as formigas vivas, de quase todos os insetos", explicou Barden.

Os cientistas sugerem que as adaptações para a captura de presas é o que provavelmente explica a diversidade de mandíbulas e clípeos observados nas 16 espécies de formigas do grupo "infernal" já identificados até o momento.