Fornecimento de água é suspenso em 14 bairros da Cidade Baixa

Moradores de 14 bairros da Cidade Baixa tiveram o abastaceimento de água suspenso nesta quinta-feira (9) para que a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), ligada ao governo do estado, faz a cooreção no vazamento em uma linha de distribuição no Largo de Roma. A interrupção afeta os bairros de Massaranduba, Ribeira, Roma, Caminho de Areia, Vila Ruy Barbosa, Bonfim, Monte Serrat, Uruguai, Calçada, Lobato, Mares, Boa Viagem, Mangueira e Santa Luzia.

De acordo com a Embasa, a previsão de término do serviço é às 20h desta quinta, quando será iniciada a retomada gradativa do abastecimento nesta área. "Estima-se que a regularização completa da distribuição de água ocorra 24 horas após a conclusão deste serviço", diz a Embasa. Ou seja, o abastecimento só voltará ao normal às 20h desta Sexta-feira da Paixão (10).

Em nota, a empresa disse que "os imóveis com reservatório domiciliar capaz de atender as necessidades diárias de seus ocupantes não serão afetados por esta interrupção".

Esta é a terceira vez que a Embasa suspende o fornecimento de água em Salvador desde o início da quarentena, há menos de um mês