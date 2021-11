Fornecimento de água será suspenso em alguns bairros de Salvador nesta quarta (10)

O fornecimento de água será interrompido nesta quarta-feira (10), a partir das 8 horas, em alguns bairros de Salvador devido a ligação de um novo trecho de rede distribuidora da Embasa que atende a região do bairro de Castelo Branco.



A previsão é que o serviço seja concluído às 16 horas do mesmo dia, quando ocorrerá a retomada do abastecimento de forma gradual. Segundo a Embasa, o fornecimento será completamente regularizado em até 24 horas após o término do serviço.

Confira as áreas que serão afetadas:



Castelo Branco, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança, Novo Marotinho, Nova Brasília, São Marcos, São Rafael, Vale dos Lagos, Canabrava, Trobogy, Cajazeiras VIII, Cajazeiras X (parte), Fazenda Grande II, III e IV, Jaguaripe I, Boca da Mata, São Cristovão (parte) e Mussurunga (Parte).



A concessionária ainda informa que a interrupção não afetará os imóveis que contam com caixa d’água com capacidade suficiente para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores.