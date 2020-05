Forrozeiro Targino Gondim capota o carro na Linha Verde

O forrozeiro Targino Gondim sofreu um acidente de carro na tarde desta terça-feira (26), quando dirigia pela Linha Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o registro ocorreu no Km 169 da BA-099, próximo ao Conde, no sentido Salvador.

O cantor e compositor chegou a capotar o veículo. "O carro capotou duas vezes. O carro atolado de água ficou sem estabilidade e não consegui controlar. Estou bem agora. Só tenho gratidão neste momento graças a Deus", disse em entrevista à Rede GN.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, Targino viajava sozinho no carro e não se feriu.