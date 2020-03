Fortal 2020 já mandou avisar; veja quais são as atrações

Léo Santana e Felipe Pezzoni estão entre as atrações do Fortal, que acontece em julho (fotos/divulgação)

Assim que acabou o Carnaval, o Fortal 2020 confirmou as primeiras atrações que vão comandar o Corredor da Folia. Entre os dias 23 e 26 de julho, o público vai curtir grandes nomes da música, além de usufruir de uma mega estrutura na Cidade Fortal, na capital cearense. A programação começa no dia 23, com Harmonia do Samba e Parangolé, ambos no bloco Bagunça; e Bell Marques junto com os filhos Rafa e Pipo Marques.

Já no dia 24, tem Claudia Leitte no bloco Largadinho; no bloco Eh Loco, a atração é a Banda Eva e o funk de um dos principais hitmakers do país, Pedro Sampaio. Dia 25 tem Ivete Sangalo com o bloco Village, mais o gigante Léo Santana. Encerrando a festividade no dia 26 de julho, o forró invade a Cidade Fortal com o cantor Jonas Esticado. Mais informações serão divulgadas em breve.

Márcio Victor estará na primeira edição do Curitiba Folia (foto/divulgação)

Psirico no Curitiba Folia

A banda Psirico fechou a grade de atrações da primeira edição do Curitiba Folia, que acontece dia 4 de abril, a partir das 14h, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. A banda comandada por liderado por Márcio Victor vai se juntar aos grupos EVA, Harmonia do Samba e Tom Kray. Produzida pelo grupo All, mesmo que faz o Folianópolis, o evento promete bombar.

Culinária musical: 3 anos

O Culinária Musical, projeto do ator e produtor, Jorge Washington, faz aniversário em março. Na edição comemorativa neste domingo, a festa será especial e dedicada às mulheres, com a cantora Denise Correia e a Banda Na Veia da Nêga, além de convidados. Na cozinha do afrochef Jorge Washington, Maxixada de Carne Seca e a Moqueca de Carne com Mamão Verde .

TUM-TUM-TUM*

Dois dos maiores nomes do forró na Bahia, Adelmário Coelho e a banda Estakazero,comandada por Léo Macedo, serão os anfitriões de um projeto que estreia em plena Semana Santa, na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina. É o Santo Forró, que acontece de 9 a 12 de abril e reunirá diversos artisras.

A cantora e compositora Sylvia Patricia, que mais uma vez levou para a avenida o seu trio, fará dueto com Sarajane no domingo, a partir do meio-dia, no projeto Mãe do Axé Music em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento acontece no Largo Pedro Archanjo no Pelourinho, com entrada franca

O artista plástico baiano Ed Ribeiro, também conhecido como Artista dos Orixás, será tema do samba-enredo da Escola Raio de Sol no Carnaval de Belo Horizonte em 2021. A escola presidida por Genildo Cajá promete uma festa rica em cores, samba e fantasias para contar a história e as obras de Ed.