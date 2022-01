Forte São Marcelo ganhará primeiro restaurante subaquático do Brasil

Restaurante subaquático funcionará no Forte de São Marcelo, em Salvador (@myphantomtoy/divulgação)

Anunciado nesta semana pelo prefeito Bruno Reis, o Aquário Salvador terá o primeiro restaurante subaquático do Brasil. O aquário municipal integra o programa Quali Salvador, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), e ficará localizado no Forte São Marcelo.

De acordo com o subsecretário da Secult, Fabio Rosa, que está à frente do projeto do aquário, o empreendimento será inovador. “Haverá um uma balsa com um calado de mais de dois metros de profundidade onde a gente vai instalar o primeiro restaurante subaquático do Brasil e das Américas”, afirmou Rosa, em conversa com o Alô Alô Bahia.

Ele explicou que o projeto terá também uma área externa, no entorno do Forte São Marcelo, em que as pessoas poderão mergulhar junto com os peixes. “A gente vai fazer uma área externa como se fosse uma criação de peixes, com um cercado muito grande, onde as pessoas poderão mergulhar junto com os animais”, nos disse.

Fabio Rosa explicou que o investimento para a implantação do aquário será 100% privado. Ele ainda revelou que, para desenvolver o projeto, visitou sete aquários no Brasil e outros três fora do país - um deles na Rússia. “O equipamento que eu estou me inspirando pra fazer a área externa é um que eu visitei também fora do país”, finalizou subsecretário da Secult.

Tem mais

Hoje, o forte está sob a responsabilidade da Superintendência do Patrimônio da União na Bahia (SPU). Segundo o prefeito Bruno Reis, a prefeitura passará a administrar o equipamento e fará uma concessão à iniciativa privada. Ele disse ainda que faltam detalhes para iniciar a obra.

Universo náutico

A feira náutica Barco Show Bahia 2022 apresentará diversas novidades para os apaixonados por velocidade e pelo universo náutico, de 3 a 6 de

fevereiro, no Terminal Marítimo de Salvador, no Comércio. A expectativa é que o evento movimente mais de 10 milhões de reais, nesta primeira edição.

O set especial do DJ Gui Guerrero está no SoundCloud (Danilo Borges/divulgação)

Set especial

Por mais atípico que esteja sendo, seria injusto falar que o Verão da Bahia não está agitado. Além da capital, diversos destinos no estado, com destaque para a região de Trancoso, têm sido escolhas de personalidades nacionais e internacionais. Para celebrar o momento, o Alô Alô Bahia convidou o DJ Gui Guerrero, que tem uma história afetiva com a terra, para criar um set especial. "O set é uma mistura do que toquei no Réveillon de Trancoso com algumas novidades que tenho curtido ouvir, trazendo um clima de nostalgia em alguns momentos", nos disse. A seleção pode ser conferida através do SoundCloud.

Celebração

Criada em janeiro de 2021, em meio ao cenário desafiador da pandemia, a agência Gamboa acaba de completar um ano de existência. Para celebrar, os sócios Mateus Brito, Rogério Tedesco, Yuri Guimarães e William Leal receberam clientes e parceiros para happy hour, quinta-feira, no Restaurante Pereira, na Vila da Barra, em Salvador. Durante esses 12 meses de atuação, a agência desenvolveu 52 campanhas para 36 clientes.

Flavio Moura, Camila Nunes Carneiro, Marlon Gama e Cristina Calumby (divulgação)

Almoço baiano

De passagem pela capital baiana, onde veio acertar os detalhes da festa que marcará a nova reforma do showroom da Florense, a diretora das unidades Florense Gabriel Monteiro e D&D Shopping (São Paulo) e Caminho das Árvores (Salvador), Camila Nunes Carneiro, recebeu os arquitetos Cristina Calumby, Flavio Moura e Marlon Gama para almocinho básico, quinta-feira, na cozinha do bistrô recentemente montado na loja, que será apresentado ao público em meados de fevereiro. O bistrô da unidade baiana terá à frente o chef paulista Eraldo Terceiro.

O cantor baiano Baco Exu do Blues (Roncca/divulgação)

Personagem da semana

Lançando na noite da última quarta-feira, Quantas Vezes Você Já Foi Amado?, novo disco de Baco Exu do Blues, teve mais de 2 milhões de plays no Spotify em menos de 24 horas. Além disso, suas 12 faixas foram parar na lista de Top 200 da plataforma. Resposta imediata do público cativo do cantor e compositor baiano, que manteve seu estilo de sonoridade forte e letras incisivas neste terceiro álbum de estúdio. O lançamento tem participações de Gal Costa, Vinicius de Moraes (em samples), Gloria Groove e Muse Maya, além de áudios de personalidades da música da Bahia como Ravi Lobo, do Rap Nova Era; JF e Polêmico, da Banda O Metrô; o ator Leandro Ramos; e ainda trechos de Batatinha e Originais do Samba. Produzido por Marcelo Delamare, a obra tem beats de JLZ, Dactes e Nansy Silvvz.