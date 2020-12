Fórum Agenda Bahia: confira a programação do evento desta quarta-feira

O Fórum Agenda Bahia de 2020 encerra as suas atividades nesta quarta-feira (9) com um evento online que terá a participação de 16 convidados e mais de oito horas de programação. O evento irá debater os impactos das novas tecnologias na vida dos brasileiros, na rotina das empresas e no meio ambiente. A programação poderá ser acompanhada pelo YouTube do CORREIO (@correio24h).

O evento começa às 10hs com um debate sobre "Dados somos nós. E agora?". Participam das discussões Paulo Soeiro de Carvalho, futurista, professor e fundador da consultoria IF Insight & Foresight; Gabriela de Queiroz, gerente sênior de Machine Learning da IBM Califórnia e fundadora da AI Inclusive e R-Ladies; e Nana Baffour, CEO & Chief Culture Officer da Qintess. A mediação será feita pela jornalista Flávia Oliveira, da Globonews.

Na sequência, a programação prevê duas oficinas. A primeira, das 14 às 15hs, “Seus dados foram para o lixo – e eles ainda valem ouro!” será apresentada por Fabro Steibel, diretor executivo do ITS Rio. Em seguida, das 15h10 ás 16h10, acontece a oficina Senai "Proteja seus dados na internet”, com Lívio Pôrto, professor em Redes de Computadores e Gestor de Suporte em TIC no Senai Lauro de Freitas, e Yuri Sodré e Lucas Teixeira, representantes da Bahia em Cyber Security para a Seletiva WordSkill s Competition Shanghai 2021.

A partir das 16h20, o editor do CORREIO Donaldson Gomes írá mediar o painel "Inovação, desafios e tendências no Agronegócio". Participam dos debates Silvia Massruhá, chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, e Fabiano Borré, diretor de Café e Vinho da Fazenda Progresso.

Depois, ocorre o painel "Estratégias de empresas para os novos tempo", que contará com a participação de Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem; Bruno Caldas, gerente regional de tratamento e valorização de resíduos do Grupo Solví; e Paulo Misk, presidente da Associação das Empresas de Mineração na Bahia. Para fechar a programação, Susan Etlinger, analista industrial no grupo Altimeter, apresenta o painel “Confiança e Inovação: por que a inteligência artificial precisa de um código de ética”.

O Fórum Agenda Bahia 2020 é uma realização do CORREIO, com patrocínio do Hapvida, parc eria do Sebrae, apoio da Braskem, Claro, Sistema FIEB, SINDIMIBA, BATTRE e Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e apoio institucional da Rede Bahia e GFM 90,1.