Fórum Agenda Bahia debate realidade aumentada; acompanhe

No ano em que discute a Realidade Aumentada, seus usos e o impacto da tecnologia na sociedade, o Fórum Agenda Bahia se desloca para um dos principais palcos da pesquisa e inovação na Bahia, o Senai Cimatec, na Avenida Orlando Gomes. Entre as 8h e as 17h desta quinta-feira (3), o público do evento terá a oportunidade de interagir com alguns dos maiores especialistas em tecnologia do Brasil.

O Fórum Agenda Bahia 2019 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e Rede Bahia e apoio da Braskem e DD Education.

Debate com Peter Kronstrom

A jornalista Flávia Oliveira bate um papo com o dinamarquês Peter Kronstrom.

Flávia: Ao mesmo tempo que estamos avançados na tecnologia, temos mazelas do século 19, escolaridade baixa, desemprego alto. Como você que nasceu numa sociedade tão desenvolvida e vive no Brasil há 9 anos, vê essa desigualdade?

Peter: É o que mais incomoda. A diferença de vida entre a Ana Paula, que trabalha na minha casa e a minha. A Dinamarca é um país de 5 milhões de pessoas, sendo que 1,8 milhões recebe algum apoio do estado. É um trabalho dos governantes, e que nós também precisamos fazer, já que sabemos que não queremos viver num futuro apocalíptico, precisamos também fazer o que pudermos para reduzir essa desigualdade.

Flávia: Qual sua visão da automação e inovação sob a perspectiva brasileira? Você acha que o Brasil pela capacidade de adaptação tem alguma vantagem?

Peter: Com certeza. O brasileiro é muito menos rígido a respeito das novas tecnologias. O que poderia melhorar é a estrutura para que tivéssemos muito mais ambiente para essa capacidade criativa e tecnológica.

Flávia: Qual sua visão sobre o que é inovação? O conceito de inovar, porque jovens na periferia podem inovar, por exemplo.

Peter: É muito vinculado a criar futuro, fazer algo novo que não foi feito antes, ou uma nova combinação, que resolva e facilite a nossa vida.

Flávia (pergunta da plateia): Qual a relação entre homem e máquina no futuro?

Peter: Temos que mudar o medo da tecnologia e vê-la como algo que nos potencializa. Precisamos entender como trabalhar a nosso favor.

'Somos sobreviventes'

Primeiro conferencista do dia, o dinamarquês Peter Kronstrom abriu a programação do Agenda Bahia falando sobre como temos o poder de mudar o futuro. "O que existe no futuro está sendo criado por cada um de nós. Por isso quando falamos de futuros, falamos no plural. Já estamos mexendo com o futuro e fazendo o futuro que vai acontecer. Está nas nossas mãos criar o futuro que a gente quer. Todos nós somos futuristas, todos somos estudiosos. Somos sobreviventes, disse.

"O fator mais essencial para assegurar sobrevivência e a capacidade de ver o que está para acontecer e fazer mudanças o mais rápido possível. O futuro não existe sem imaginação. Ele acontece entre a arte e a ciência".

(Foto: Kirk Moreno)

Na opinião de Peter, um dos desafios da sociedade contemporânea é a dificuldade em identificar o que é a "verdade". "um dos maiores desafios na nossa sociedade é que a verdade virou um debate. Ninguém sabe quem está falando a verdade. E isso é um perigo. As pessoas estão cada vez mais se orientando por celebridades, que são opiniões tanto quanto nós", pontuou.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

O dinamarquês explica como o acesso atual ao conhecimento tem impactado nos paradigmas da sociedade. "A explosão de conhecimento é uma megatendência que tem consequências, como a sociedade superágil, onde cada vez mais o circuito de autodestruição e autorreconstrucao é cada vez menor. Há uma tendência de mudança de paradigma de, em vez de especialistas, teremos uma geração de neo-generalistas, pois poderemos aprender a vida inteira", disse. Outra mudança de comportamento apontada por ele é o uso da tecnologia no nosso dia a dia.

"Estamos cada vez mais encapsulados em nossos celulares, antes era nossa casa, construímos paredes, compramos carros. Hoje nossas casas, nossos carros não tem o mesmo valor. Por isso a mobilidade aumentou tanto", explicou.

Por causa disso, segundo ele, o setor de transporte vai estar cada vez mais disponível, como a internet. "Há uma tendência de que, nos próximos anos, nossa única relação entre consumidores e empresas será através do setor de transporte. Provavelmente o carro será o lugar onde as pessoas mais assistirão pornografia, segundo um pesquisador sueco", completou.

Abertura

Na abertura do evento, o vice-presidente da Fieb, Angelo Calmon de Sá Jr, destacou a parceria com o CORREIO, e a importância de debater o uso das tecnologias no futuro. "Estamos orgulhosos e espero que esse fórum possa trazer cada vez mais invenções. O mundo mudou e precisamos cada vez mais inovar pensando no lado humano e social. Não só inovar para trazer grandes programas e equipamentos, sem pensar no ser humano e num sistema sustentável".

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Já o presidente da Rede Bahia, ACM Jr, destacou como o Agenda Bahia se consolidou como um espaço de discussão sobre questões que impactam na sociedade. "É um sentimento de orgulho por representar esse evento tão importante para o calendário baiano, dentro das comemorações dos 40 anos do CORREIO. Há 10 anos criamos um espaço importante de discussão de inovação, infraestrutura, agronegócio, turismo, sustentabilidade, tecnologia".

(Foto: Marina Silva/CORREIO)



Confira a programação completa do evento:

MANHÃ - ARENA DO CONHECIMENTO

8h às 9h – Credenciamento

9h às 9h30 – Palestra “Tudo muda o tempo todo”, com Peter Kronstrom, head para América Latina do Copenhagen Institute for Future

Studies e fundador do Future Lounge

9h30 às 10h00 – Bate-papo com Peter

Kronstrom moderado por Flavia Oliveira, colunista do jornal O Globo e da Globonews

10h às 10h30 – Palestra “O Futuro é agora: como o empoderamento digital transforma vidas e cidades”, com Rodrigo Baggio, presidente da Recode, organização social presente em 8 países e 689 centros de empoderamento digital

10h30 às 11h – Bate-papo com Rodrigo Baggio moderado por Flavia Oliveira, colunista do jornal O Globo e da Globonews

11h00 às 12h00 – Painel “Distopia ou disrupção: como se preparar para o amanhã?”, com os palestrantes Peter Kronstrom e Rodrigo Baggio e moderação de Flavia Oliveira.

12h – Intervalo para almoço





TARDE - ARENA DA VIVÊNCIA

14h30 às 16h – Painel “Do robô ao roubo de dados: as novidades na Educação, na Agropecuária, na Construção Civil e na Saúde”, com Silas Cunha, CEO da Abitat, startup Construtech que busca a gestão mais eficiente de empreendimentos através de IoT (Internet das Coisas), Banco de dados e Machine Learning, Ana Carolina Monteiro, sócia da Hackel, consultoria em Marketing Conversacional e soluções em Educação que trabalha com tecnologias de automação e inteligência artificial. como Internet das Coisas e Chatbots, Matheus Ladeia, CEO do E-rural, o maior marketplace de pecuária do Brasil e especialista em agtech, growrth strategi e growth marketing e Vicente Vale, sócio da REP Educa, plataforma digital que utiliza Realidade Aumentada e Inteligência Artificial para ampliar a aprendizagem dos alunos.

14h30 às 16h – Oficina “Como programar um robô com sentimentos”, com Peterson Lobato, fundador da Mini Maker Lab e professor na área de robótica, programação e impressão 3D.

14h30 às 16h – Oficina “Circuito de Experiências em tecnologias para Educação e para Indústria”, com Fernanda Mikulski Guedes, coordenadora de ações de avaliação educacional, inovação e competições da Escola Técnica Senai-BA e Igor Nogueira Oliveira Dantas, coordenador de projetos de inovação educacional na unidade de Inovação e Tecnologias Educacionais do Senai-BA, Adalício Neto, especialista em Automação no SENAI CIMATEC e responsável pelo portfólio de serviços 4.0.

14h30 às 16h – Os desafios do Bitcoin no Brasil, com Thiago Avancinni, diretor de Educação e Tecnologia da DD Corporation

16h às 17h – Desafio “Fórum Agenda Bahia/Olimpíada Brasileira de Robótica”, uma parceria jornal Correio e Sesi.