Fórum Agenda Bahia: dez anos de inovação

Este ano o Fórum Agenda Bahia completará 10 edições. Da origem até agora, o evento mudou bastante e, ano após ano, se consolidou no calendário de inovação do Estado. Na edição de 2018, o fórum discutiu temas importantes da contemporaneidade, como a resiliência urbana e o impacto da Inteligência artificial na sociedade. O evento do ano passado (veja os melhores momentos no vídeo abaixo) também foi recordista de público. Somente o último seminário teve 1,3 mil participantes.

Em 2018, o Agenda Bahia manteve-se fiel à sua premissa de inspirar soluções, promover debates, agregar diversos setores da sociedade e estimular a inovação e a sustentabilidade.

O evento de 2018 foi dividido em três atividades macro e cada uma delas, por sua vez, contou com uma programação rica em experiências para o público: o Desafio de Inovação Acelere[se], programa de 12 semanas – de 03 de agosto a 07 de novembro - com mentorias especializadas para oito startups baianas; o seminário Humanize-se, em 07 de novembro, que discutiu a interação entre as inteligências humana e artificial para a construção de um mundo sustentável; e o seminário Sustentabilidade do Agora, que abriu o fórum em 03 de agosto.

Melhores momentos do Agenda Bahia 2018:

Os dois seminários reuniram especialistas nacionais e internacionais; além de representantes do setor produtivo, poder público e sociedade civil. Mas, engana-se quem pensa que o Fórum Agenda Bahia fica só no campo das ideias. Muito pelo contrário, o evento é sempre um catalisador que gera iniciativas para além de sua programação e as sugestões surgidas na interação com a plateia durante as atividades não ficam restritas ao evento.

Durante o workshop Economia Circular - Ecossistemas para as Cidades do Futuro, que aconteceu no seminário Sustentabilidade do Agora, por exemplo, as sugestões recolhidas entre os participantes foram incorporadas ao Plano de Resiliência de Salvador

Auditórios lotados

O seminário Humanize[se] teve oito atividades programadas e reuniu mais de 600 pessoas nas palestras do turno matutino e quase 800 inscritos nas oficinas da tarde. Já o seminário Sustentabilidade do Agora somou 500 participantes no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), que acompanharam sete horas de atividades comandadas por especialistas que realizaram palestras, debates, oficinas e um workshop.

Até 2017, o Agenda Bahia contabilizou 235 palestras e 8,5 mil participantes.

No encerramento do evento de 2018, o presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Junior, destacou que os debates levaram os presentes a refletir sobre como homem e máquina caminham juntos nos dias atuais, conhecendo as experiências e as histórias de quem usa a tecnologia e a criatividade para buscar novas formas de transformar o mundo em que vivemos.

“Estimulamos a inovação, promovendo discussões sobre novas tecnologias e suas aplicações no desenvolvimento social e econômico do estado”, (Antonio Carlos Junior, presidente da Rede Bahia)

O Fórum Agenda Bahia 2018 foi uma realização do jornal CORREIO, com patrocínio da Braskem, Sotero Ambiental e Oi, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Consulado-Geral dos EUA no Rio de Janeiro, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e Rede Bahia; e apoio do Sebrae e da VINCI Airports.