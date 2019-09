Fórum Agenda Bahia vai trazer novo olhar sobre a realidade

O Fórum Agenda Bahia chega este ano à sua décima edição fazendo aquilo que o notabilizou como um dos mais importantes espaços para a discussão de ideias na Bahia: o evento, que será realizado no próximo dia 3 de outubro, vai apresentar análises profundas de temas que afetam a vida das pessoas, além de impactar a realidade do setor produtivo e do poder público. Nesta edição, o evento tem como tema [A.R] EVOLUÇÃO. O fórum vai propor uma revolução do olhar, tendo como fio condutor as aplicações em Realidade Aumentada.

“A proposta é usar a A.R. (Realidade Aumentada), e seus óculos especiais, para avançar no debate de como o homem pode se apropriar das diferentes tecnologias para se inserir em tempos de mudanças. E usar como metáfora esses novos olhares para discutir e planejar uma agenda local conectada com o planejamento do país e do mundo”, explica a jornalista Rachel Vita, curadora do Fórum Agenda Bahia.

Mesmo presente em diversas aplicações no dia a dia das pessoas, em jogos e outros aplicativos, o assunto ainda está distante de ser amplamente conhecido.

As aplicações da realidade aumentada estão cada vez mais presentes do que se imagina. No Setor Industrial, muitas empresas têm utilizado a R.A para acelerar os processos de manutenção e manufatura, reduzindo custos operacionais. Também há experiências em setores da Construção Civil, Educação, Agronegócio e no mercado consumidor.

SEMINÁRIO [A.R] EVOLUÇÃO - 03 de outubro

MANHÃ

ARENA DO CONHECIMENTO

08h00 às 9h00 – Credenciamento

09h00 às 09h30 – Palestra “Tudo muda o tempo todo”, com Peter Kronstrom, head para América Latina do Copenhagen Institute for Future

Studies e fundador do Future Lounge

09h30 às 10h00 – Bate-papo com Peter

Kronstrom moderado por Flavia Oliveira, colunista do jornal O Globo e da Globonews

10h00 às 10h30 – Palestra “O Futuro é agora: como o empoderamento digital transforma vidas e cidades”, com Rodrigo Baggio, presidente da Recode, organização social presente em 8 países e 689 centros de empoderamento digital

10h30 às 11h00 – Bate-papo com Rodrigo Baggio moderado por Flavia Oliveira, colunista do jornal O Globo e da Globonews

11h00 às 12h00 – Painel “Distopia ou disrupção: como se preparar para o amanhã?”, com os palestrantes Peter Kronstrom e Rodrigo Baggio e moderação de Flavia Oliveira.

12h – Intervalo para almoço

TARDE

ARENA DA VIVÊNCIA

14h30 às 16h00 – Painel “Do robô ao roubo de dados: as novidades na Educação, na Agropecuária, na Construção Civil e na Saúde”, com Silas Cunha, CEO da Abitat, startup Construtech que busca a gestão mais eficiente de empreendimentos através de IoT (Internet das Coisas), Banco de dados e Machine Learning, Ana Carolina Monteiro, sócia da Hackel, consultoria em Marketing Conversacional e soluções em Educação que trabalha com tecnologias de automação e inteligência artificial. como Internet das Coisas e Chatbots, Matheus Ladeia, CEO do E-rural, o maior marketplace de pecuária do Brasil e especialista em agtech, growrth strategi e growth marketing e Vicente Vale, sócio da REP Educa, plataforma digital que utiliza Realidade Aumentada e Inteligência Artificial para ampliar a aprendizagem dos alunos.

14h30 às 16h00 – Oficina “Como programar um robô com sentimentos”, com Peterson Lobato, fundador da Mini Maker Lab e professor na área de robótica, programação e impressão 3D.

14h30 às 16h00 – Oficina “Circuito de Experiências em tecnologias para Educação e para Indústria”, com Fernanda Mikulski Guedes, coordenadora de ações de avaliação educacional, inovação e competições da Escola Técnica Senai-BA e Igor Nogueira Oliveira Dantas, coordenador de projetos de inovação educacional na unidade de Inovação e Tecnologias Educacionais do Senai-BA, Adalício Neto, especialista em Automação no SENAI CIMATEC e responsável pelo portfólio de serviços 4.0.

14h30 às 16h00 – Os desafios do Bitcoin no Brasil, com Thiago Avancinni, diretor de Educação e Tecnologia da DD Corporation

16h00 às 17h00 – Desafio “Fórum Agenda Bahia/Olimpíada Brasileira de Robótica”, uma parceria jornal Correio e Sesi.