Fórum de ESG promovido pelo Alô Alô Bahia e CORREIO movimentará Salvador

Falta menos de um mês para a capital baiana sediar o “I Fórum ESG Salvador”. A primeira edição do evento, que leva a assinatura do Jornal CORREIO e do portal Alô Alô Bahia, promete movimentar a cidade entre os dias 11 e 12 de maio, inclusive com a presença de executivos de diversas partes do país, que já confirmaram suas participações.

O fórum ocupará o Porto de Salvador, no Comércio, um dos endereços mais referenciados da cidade, palco de outros eventos de porte semelhante. Em seus salões de vidro será realizada a programação o encontro, que contará com coquetel de abertura, talk show surpresa e rodada de palestras com especialistas no tema.

Na programação estão previstos ainda o lançamento de um livro e a participação de diversos executivos com ampla experiência em questões ambientais, sociais e de governança corporativa. O evento conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e da CONTERMAS.

Sobre ESG

Nos últimos anos, a pauta econômica nos países tem girado em torno do ESG (Environmental, Social and Governance), sigla que promove discussões sobre os impactos do aquecimento global e outras adversidades ligadas ao meio ambiente na sociedade, que vem acontecendo nas últimas décadas.

Cada vez mais, as empresas em todo o mundo vêm adotando práticas sustentáveis e de liderança, com foco em construir relações de trabalho saudáveis. Salvador, como cidade vanguardista em diversos aspectos, já se colocou à frente destes debates, que encontrarão espaço no I FES.