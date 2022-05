Fórum de ESG promovido pelo Alô Alô Bahia e CORREIO reunirá grandes empresas no Porto de Salvador

Grandes empresas e entidades como Acelen, Unipar, Yamana Gold, Bracell, BAMIN, Socializa, Suzano, Battre, Termoverde, Terra Forte, Hela, Retec, Ciclick, Larco, Grupo LemosPassos e Sebrae participarão do I Fórum ESG Salvador, que será realizado pelo CORREIO e Alô Alô Bahia nos dias 11 e 12 de maio, no Porto, com decoração de Fernanda Brinço e tecnologia da TD Produções. Haverá ainda um coquetel, apenas para convidados, assinado por Vini Figueira.



O evento, que também terá apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, irá ampliar a discussão de companhias com questões de sustentabilidade, não somente com relação ao meio ambiente, mas também na relação de funcionários e provedores, na atuação para melhorar a sociedade como todo e no tratamento a minorias e diversidade.

