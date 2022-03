Fórum de ESG promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia acontece no Porto de Salvador

O “I Fórum ESG Salvador”, uma realização do Jornal CORREIO e do portal Alô Alô Bahia, ocupará os salões de vidro do Porto de Salvador, no Comércio. Primeiro encontro neste formato realizado na capital baiana, o evento está marcado para 11 e 12 de maio, com rodada de palestras e transmissão ao vivo.



A partir do significado da sigla “ESG” – de “environmental, social and governance” –, que se refere a questões ambientais, sociais e de governança corporativa, o fórum reunirá especialistas com ampla visão do universo das empresas e gestores do setor público. A curadoria será dos dois veículos de comunicação. O evento tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e da CONTERMAS.

Porto de Salvador - Debruçado para a Baía de Todos os Santos, o Porto de Salvador tem perfil exportador de produtos e se destaca na movimentação de contêineres, cargas gerais, trigo, frutas e celulose, além de ser um dos principais destinos das rotas de cruzeiros marítimos do litoral brasileiro. Inaugurado em 13 de maio de 1913, ainda é hoje um dos principais portos do país.



Além das discussões à cerca do tema principal, o “I Fórum ESG Salvador” contará com um coquetel especial. As cotas de patrocínio estão sendo fechadas por instituições de diversos portes, inclusive com atuação nacional.



