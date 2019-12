Fórum discute práticas inovadoras para a gestão pública

Para discutir práticas invovadoras que melhorem a atuação de gestores públicos, o III Fórum de Gestão Pública acontece no próximo dia 11 de dezembro, no Quality Hotel, em Salvador. O evento é voltado para administradores, gestores públicos, autoridades, estudantes e empresários com foco na área pública.

A programação inclui com palestras de especialistas em temas críticos para a gestão pública, cases de sucesso em políticas e programas públicos; e apresentação de soluções inovadoras já existentes que auxiliem o Estado a resolver problemas complexos.

Entre os principais palestrantes, estão confirmadas as presenças do Secretário Ciro Avelino (Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia), Gustavo Maia (Ceo da plataforma Colab), Lara Barreto (Diretora de Novos Negócios do Vetor Brasil), a Prof. Dra. Tânia Fischer (UFBA), André Fraga (Secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador), Sra. Adélia Pinheiro (Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia), Fábio Mendes Macedo (Conselho Federal de Administração) dentre outros profissionais com cases inspiradores no campo da gestão pública.

As inscrições podem ser realizadas no site. Membros das entidades organizadoras e de parceiros possuem descontos especiais.

Programação

8h: Credenciamento

8h30: Abertura Oficial

9h: Desburocratização e Governo Digital - Ciro Avelino (Min. Economia)

10h: Práticas de Inovação em Salvador - Secretário André Fraga (SECIS)

10h15: Estratégias e Ações para Inovação na Bahia - Secretária Adélia Pinheiro (SECTI-BA)

10h30: Coffee Break

10h50: Colaboração como fator para Inovação na Gestão Pública - Gustavo Maia

11h20: Eficiência na Gestão como promotor de resultados na área pública - Lara Barreto

11h50: Painel de Cases (Colab e Vetor Brasil)

12h30: Intervalo

14h: Ferramentas de Gestão Municipal com Fábio Mendes Macedo

15h30: Redes como vetor de desenvolvimento social com Tânia Fischer

16h30: Destaques da Maratona de Inovação

16h45: Boas Práticas do Serviço Público

17h: Case do Bahia Voluntária

17h15: Case do SERPRO

17h30: Apresentação Agenda Inovação Pública

17h45: Encerramento