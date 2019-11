Fórum Ruy Barbosa recebe debate sobre gordofobia nesta quinta (28)

O prédio que virou símbolo da Justiça baiana vai receber nesta quinta-feira (28) um bate-papo sobre gordofobia. Organizado pela Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados do Brasil, o evento gratuito será realizado às 14h30 na Escola Josaphat Marinho do IAB (sala 409), no Fórum Ruy Barbosa, e contará com a participação de dois dos maiores nomes da militância body positive no Norte/Nordeste: a consultora de moda e imagem Kika Maia e da jornalista Naiana Ribeiro, repórter do CORREIO e editora da PLUS, primeira revista para mulheres gordas do país.

No bate-papo, elas vão mostrar que a gordofobia pode fazer com que muitas pessoas adotem estratégias desumanas para chegar ao padrão considerado ideal. “Vamos destrinchar esse preconceito, mostrando suas causas e consequências. Vamos falar sobre empoderamento e autoestima, que é um processo diário, e sobre o crescimento do movimento body positive pelo mundo. Apesar da aceitação ser um processo interno, a inspiração vem do ambiente externo“, antecipa Naiana.

Kika ressalta que a moda tem um papel essencial no contexto atual. “Diferente do entendimento comum, a moda pode ser vista como uma forma de se fazer a leitura do que acontece em todo contexto social. A internet e o feminismo foram catalisadores para o crescimento da moda plus size. Tenho orgulho de fazer parte dessa geração que coloca e luta por suas necessidades”, afirma.

A roda de conversa "Gordofobia: Quando o preconceito e a discriminação vêm disfarçados de preocupação com a saúde” será mediada pelo advogado Ives Bittencourt Menezes e também será uma oportunidade para tirar dúvidas. Trará ainda uma análise das mudanças dos padrões impostos ao corpo feminismo ao longo da história, além de propor reflexões sobre a ‘indústria do emagrecimento’ e o culto a imagem.

As militantes, que também são influenciadoras digitais, pretendem discutir as consequências dos padrões de beleza para a própria sociedade. “Cerca de 96% da população ocidental feminina está insatisfeita com o corpo que tem, segundo dados levantados pelo instituto de pesquisa inglês StrategyOne. Apesar de ser verdade no imaginário de muita gente, a correlação entre peso e saúde deve ser questionada”, completa Naiana.

Serviço

O quê: Bate-papo sobre gordofobia | Gordofobia: Quando o preconceito e a discriminação vêm disfarçados de preocupação com a saúde

Quando: Quinta-feira (28), às 14h30

Onde: Escola Josaphat Marinho do IAB (sala 409 - Fórum Ruy Barbosa)

Quanto: Entrada franca