Fórum sobre ESG movimenta capital baiana a partir de hoje  

O maior evento já realizado na cidade sobre governança ambiental, social e corporativa acontecerá entre quarta (11) e quinta (12), no Porto de Salvador, no Comércio. A convite do portal Alô Alô Bahia e do Jornal CORREIO, diversos especialistas de entidades públicas e empresas privadas estarão reunidos no I Fórum ESG Salvador discutindo a importância do tema em palestras e painéis, como “Agenda ESG em setores econômicos”, “Práticas ESG fortalecendo as comunidades do entorno” e “A influência do poder público na melhoria do ambiente de negócios”, entre outros.





Bruno Reis fará a abertura do evento

A programação do Fórum terá início hoje (11) com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, fazendo a abertura, a partir das 17h30, para uma plateia formada por convidados e patrocinadores. O líder da primeira capital do Brasil vai destacar a vocação da cidade para conduzir as melhores práticas ambientais, sociais e de governança.

"Salvador tem se posicionado com ações concretas de sustentabilidade. Na nossa gestão, temos dado exemplo com ocupação plural de cargos de liderança. E ainda é uma ótima oportunidade para mostrarmos que Salvador é figura central e parte da solução que o mundo precisa para a redução de desigualdades, sobretudo com sua diversidade racial, cultural e religiosa", nos disse o gestor municipal.

Margareth Menezes participa da abertura

Além de artista reconhecida na cena internacional, Margareth Menezes também é presidente da Fábrica Cultural, organização social que atua nos eixos estratégicos de educação, cultura e sustentabilidade. Na noite de hoje, a cantora fará uma apresentação musical na abertura do Fórum e compartilhará as ações realizadas pela entidade da qual é fundadora e que completou 18 anos em 2022.

Duas palestras marcam primeiro dia do Fórum

O primeiro dia do I Fórum ESG Salvador contará com as palestras Experiência AMBEV - Inclusão e Inovação na Plataforma ESG, com Caio Ramos, diretor de Sustentabilidade para América do Sul da AMBEV; e Proteção Ambiental, Resiliência Social e Prosperidade Econômica, o ESG como meio para um Capitalismo mais Inclusivo, conduzida por Leo Dutra, sócio-diretor da Ernst & Young para a área de Sustentabilidade. Os executivos vão compartilhar suas experiências para uma plateia formada por cerca de 300 convidados.

Temas relevantes em destaque

Uma série de debates relevantes para o público baiano estará em pauta no I Fórum ESG Salvador. Amanhã, pela manhã, a programação trará uma série de palestras, entre elas: Importância da Governança Corporativa no Desenvolvimento das Empresas, com Albérico Mascarenhas, coordenador Geral do Núcleo Bahia do IBGC; Práticas Socioambientais e Diferenciais Competitivos na Indústria, com Jorge Cajazeira, presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB; Diversidade Acelerando Negócios Inovadores, com Paulo Rogério, cofundador do Vale do Dendê; e Desafio para o Desenvolvimento do ESG no Brasil, com Felipe Daud, Head de Políticas Públicas do iFood.

Livro terá noite de autógrafos

Com a primeira edição lançada e esgotada em um mês, no final do ano passado, a 2ª edição do livro Introdução ao ESG, do advogado e escritor Augusto Cruz, será lançada durante o Fórum ESG Salvador. A obra será autografada pelo autor hoje à noite, durante o coquetel para convidados que abre a programação do evento. A publicação tem o propósito de iniciar o leitor na agenda de ESG, trazendo conceitos e princípios que podem auxiliar estudantes e profissionais do Direito, Administração de Empresas, Comunicação Social e empresários em geral.

Transmissão ao vivo pelo YouTube

Transmissão ao vivo pelo YouTube Pouco menos de uma semana após seu lançamento, as inscrições para o I Fórum ESG Salvador se esgotaram. Quem não conseguiu se inscrever poderá acompanhar as palestras e painéis de forma online através do youtube.com/correio24h.

