Foto da casa de Gusttavo Lima chama atenção na web: 'parece a Casa Branca'

Casa Branca, loja da Havan, palácio foram alguns dos adjetivos que os seguidores do cantor Gusttavo Lima encontraram para descrever a casa do sertanejo. Ele publicou uma foto posando na frente do imóvel, em sua conta do Instagram e recebeu mais de 20 mil comentários e mais de 1 milhão de curtidas.

A casa fica em uma fazenda do cantor em Goiás, para onde ele se mudou com a mulher, Andressa Suita, e os filhos Gabriel e Samuel, em dezembro do ano passado. Em vídeos no Instagram, ele contou que o espaço tem mais de 46 aves dentre galinhas, frangos, gansos porcos e outros animais.

Na fachada da casa estão colunas em um pé direito alto, e uma varanda. Atrás do cantor, é possível ver um carrinho elétrico. Na parte de cima, uma imagem de uma pessoa carregando um violão.

Os seguidores aproveitaram para brincar com o tamanho da casa. "Pensei que era uma loja da Havan", escreveu um. "Pq choras Olimpo??", brincou outro. "Casa do @gusttavolima parece a casa Branca, Gustavo Lima com planos de ser presidente dos estados unidos. Já começou pela replicar a casa", comentou outro seguidor.