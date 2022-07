Fotógrafa Anna Mariani será homenageada em recital do Neojiba

A fotógrafa carioca Anna Mariani (1935 - 2022) será homenageada pelo Neojiba durante um recital nessa sexta-feira (22), no Parque do Queimado, no bairro da Liberdade, em Salvador. A apresentação marca um mês da morte da artista, que foi uma das principais apoiadoras do programa, vice-presidente, conselheira e fundadora do Instituto de Desenvolvimento Social Pela Música (IDSM), responsável pela gestão do Neojiba.

Com direção musical do maestro Ricardo Castro e direção de arte de Bia Lessa, o evento acontecerá às 19h. Os ingressos, gratuitos, podem ser reservados pelo Sympla (sympla.com.br) ou retirados no local. O público deverá apresentar o comprovante de vacinação.

Ricardo Castro estará ao piano, ao lado de integrantes e ex-integrantes do Neojiba. Eles irão executar peças orquestrais e corais, incluindo obras do Movimento Armorial, criado na década de 1970 para estimular o desenvolvimento de uma arte erudita a partir de elementos populares nordestinos.

Serão também projetadas fotografias de Anna Mariani, acompanhadas de textos de Caetano Veloso, Ariano Suassuna e Jean Baudrillard, entre outros.

Anna Mariani soube captar a alma do sertão nordestino, com sensibilidade e beleza, fotografando casas simples e paisagens inóspitas. Através da fotografia, ela se dedicou a registrar e colaborar com a memória dos fazeres, tradições e modos de vida de populações em diferentes locais do Nordeste brasileiro. Anna morreu no último dia 23 de junho, em São Paulo, onde morava.

Bezerras, em Pernambuco, 1982; artista também retratou a Bahia (Foto de Anna Mariani, acervo IMS)