Fotógrafa se desdobra para fazer do sonho pessoal sua principal fonte de renda

Ela foi supervisora Herbalife, Mary Kay, vendeu semijoias, representou a Romanel e, por fim, montou uma loja de moda feminina. Ela é Soraia Carvalho. Graduada em Ciências Contábeis, fez Pós em Controladoria para Gestão de Negócios, mas foi a fotografia que capturou seu espírito para o empreendedorismo. “Adoro empreender. Nunca gostei de ficar presa dentro de empresas que não fossem minhas. Meu primeiro empreendimento foi exatamente com fotografia. Tinha uma sociedade com o então namorado - o namoro acabou, empreendimento foi junto”, contou.

Soraia será a convidada de Flávia Paixão nessa quarta-feira,29, no programa ao vivo Empregos e Soluções. Durante a conversa, ela abordará as tentativas de desenvolver negócios pessoais e as superações pessoais. “Achei que sozinha eu conseguisse chegar em meu objetivo. Chega! Todos nós somos capazes, sobretudo nessa era digital em que a informação está aí disponível gratuitamente para quem quiser, no entanto, o caminho é mais longo. Demora um pouco mais, quanto mais quando não temos tempo de sobra para pesquisar, errar, acertar, tentar novamente”, disse.

Ela garante que o estudo é o caminho.

Para saber mais, não perca o programa ao vivo Empregos e Soluções, no perfil do jornal Correio, no Instagram, às 18 horas.