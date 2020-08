Fotografada nua por vizinhos, professora pendura faixa de protesto na janela

Uma professora de São Paulo (SP) foi fotograda nua dentro da própria casa por vizinhos. A imagem circulou nas redes sociais. Em protesto, a moradora pendurou na janela uma faixa com trecho do Código Penal. A história foi divulgada pelo canal Universa, do Uol.

A professora, que prefere não se identificar, foi fotografada sem consentimento por um morador do condomínio de luxo que fica em frente ao seu, no bairro de Perdizes, zona oeste da capital paulista. Desde então, ela tem sensação constante de que está sendo observada.

Na faixa pendurada na janela, trechos de três artigos do Código Penal pelos quais os vizinhos podem responder.

(Foto: Reprodução)

Trabalhando em casa desde março, a professora foi chamada para conversar por uma funcionária do prédio, que mostrou três fotos da moradora em momentos íntimos, incluindo nudez.

"Jamais poderia pensar que algo do tipo iria acontecer. Em nenhuma das fotos estou totalmente nua, mas foi uma violação imensa da minha privacidade. Em uma delas, por exemplo, havia acabado de acordar e estava vestindo somente uma camiseta dentro da sala. A pessoa que registrou as imagens deu zoom o suficiente para que meu rosto pudesse ser identificado", diz a professora.

A moradora tentou entender o que aconteceu, desconfiando de vizinhos do prédio da frente. "Aparentemente, uma das moradoras do condomínio de luxo que fica em frente ao meu e que é avaliado em R$ 2,5 milhões, considerou moralmente inadequada a forma como eu agia dentro da minha própria casa", diz ela.

A professora acredita que essa moradora incentivou uma empregada a fazer as fotos. As imagens circularam em grupos de WhatsApp dos dois condomínios. Um áudio da mulher que teria feito as fotos também chegou à professora. A empregada afirma que a patroa observava sempre a professora, desaprovando verbalmente o comportamento dela.

Polícia

No dia em que a professora soube das fotos, um funcionário do condomínio vizinho foi até a administração do prédio dela pedindo que providÊncias fossem tomadas. Para ele, a professora deveria receber punição ou despejo pelo comportamento considerado inadequado.

A professora procurou uma advogada. Foi orientada e prestou queixa no 23º Distrito Policial.

A defensora diz que quatro crimes podem ser considerados no caso: produzir registro audiovisual de alguém sem autorização; repassar esse tipo de registro sem consentimento; difamação e constranger uma pessoa a fazer o que a lei não manda.

A professora diz se sentir assediada e desgastada com tudo que aconteceu. Ela decidiu pendurar a faixa como protesto.