Fotógrafo baiano lança livro que mostra países dos cinco continentes

Reunindo mais de 400 imagens que retratam a arquitetura, a natureza, o cotidiano e as pessoas de várias partes do planeta, o livro Caminhos Infindáveis, do fotógrafo baiano Francisco Vieira, será lançado nesta quinta-feira (7), das 17h às 21h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), com toda a receita obtida com as vendas direcionada para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

A publicação, editada pela P55 Edição, traz, em 432 páginas e é parte da produção fotográfica de Francisco Vieira em viagens por países da África, América do Norte e Central, América do Sul, Antártica, Ásia, Oriente Médio, Círculo Polar Ártico e Países Nórdicos, Europa, Oceania e Polinésia, além de um capítulo que retrata a beleza do Brasil. São 445 fotografias - legendadas e com tradução para o inglês, que revelam a diversidade histórica, racial e linguística, as múltiplas manifestações religiosas e culturais dos povos, além da exuberância da natureza.

Toda a renda proveniente da obra, tanto no lançamento – que contará com a presença do autor e convidados, quanto após o lançamento, será integralmente revertida para a instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres, que abriga um dos maiores complexos de saúde do Brasil com atendimento 100% gratuito, somando mais de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. O valor do livro é R$ 250,00, mas terá um preço promocional, no evento de lançamento, por R$ 100,00. Após o lançamento o livro poderá ser adquirido na Loja Irmã Dulce (Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161) e na loja virtual (irmadulce.org.br/loja), no site da editora P55 (p55.com.br) e no site da Amazon (amazon.com.br).



Sobre o autor

Nascido em Salvador (Bahia), em 1953, Francisco Vieira é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Bahia. No início do século XXI, começa a trilhar os Caminhos Infindáveis da fotografia. Logo depois, toma parte ativamente do circuito nacional e internacional de fotografia, com mostras em diversas cidades brasileiras, a exemplo de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Campinas e também Brasília, além de cidades internacionais, como Palência, León, Ponferrada, Oviedo e Gijón, todas na Espanha.



Em 2006, lança o livro A Leveza do Concreto, com curadoria da fotógrafa e jornalista baiana Célia Aguiar. Francisco recebeu diversos prêmios, no Brasil e no exterior, entre eles o Concurso Leica – Fotografe Melhor, de São Paulo, por duas vezes, o Concurso Aliança Francesa, de Salvador, o Concurso Edital Caixa 2005, no Rio de Janeiro e em Brasília, e o Concurso Todos Somos Diferentes, da Fundación de Derechos Civiles, em Madri, na Espanha, em 2006 e 2008.

Serviço

O quê: Lançamento do livro “Caminhos Infindáveis”, de Francisco Vieira

Quando: Dia 7 de outubro, das 17h às 21h

Onde: Museu de Arte da Bahia – Corredor da Vitória, 2340

Quanto: O valor do livro é R$ 250,00, mas terá um preço promocional, no evento de lançamento, por R$ 100,00.

Vendas pós-lançamento: Loja Irmã Dulce (Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161) e na loja virtual (irmadulce.org.br/loja), site da editora P55 (p55.com.br) e site da Amazon (amazon.com.br).