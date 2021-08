Fotógrafo do CORREIO recupera câmera roubada após apelo no Balanço Geral

Após uma noite de tensão, o fotógrafo Arisson Marinho, do CORREIO, recuperou a câmera que foi roubada ontem, enquanto ele trabalhava. O desfecho positivo veio depois de um apelo feito no programa Balanço Geral, do apresentador Zé Eduardo, na Record, para recuperar sua ferramenta de trabalho. Arisson foi surpreendido com a devolução quase que imediata do seu equipamento.

A informação é que um motoboy não identificado entregou a câmera na portaria da emissora, na Federação. Arisson agradeceu ao vivo, no programa. "É como se fosse uma parte do meu corpo. Eu sou uma pessoa com a câmera na mão e outra sem a câmera", disse ele. "Não imaginava (que seria tão rápido)", afirmou. "Eu sou muito grato, mesmo, por vocês terem feito isso por mim, os colegas desde cedo me ligando, me dando força".

O crime ocorreu na localidade da Sete Portas, em Salvador, enquanto o fotógrafo estava em serviço, registrando o dia chuvoso na capital. Um grupo de assaltantes o cercou, realizou ameaças e desferiu golpes antes de levar seu equipamento. No entanto, a câmera, avaliada em cerca de R$ 30 mil (considerando corpo e lente), foi devolvida intacta ao seu dono.

O caso chegou a ser registrado na 1ª Delegacia, nos Barris, mas foi resolvido antes da ação da polícia.

Roubo

Arisson estava na rua trabalhando quando o crime acontece. "Eu estava fotografando o movimento das pessoas, já ia embora quando me abordaram. Foi muito rápido, uma mulher me abordou e logo depois, um pulou uma grade, outro puxou a correia, e outro por trás me deu um murro na cabeça. Quando olhei, me deu um murro no olho. Mais um chegou me ameaçando com uma faca e outro tentou me dar uma 'gravata'. Empurrei ele, que puxou minha camisa e ela rasgou", relatou o fotógrafo em conversa com uma colega de reportagem.