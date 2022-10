Fotógrafo é preso em Porto Seguro após abusar sexualmente de dois adolescentes

Está preso em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, um fotógrafo acusado de importunação sexual e estupro de vulnerável contra dois adolescentes. O homem, que não teve o nome divulgado, usava do pretexto de que estaria negociando fotos, tiradas em uma escola municipal, para ir até as casas das vítimas no momento em que os pais não estavam no local.

Sem a presença dos responsáveis, o fotógrafo abusava dos adolescentes tocando os seus órgãos genitais e pedindo que as vítimas também os tocassem.

“Logo após a denúncia, nossos policiais passaram a investigar e encontraram elementos para solicitar o pedido de prisão que foi deferido pelo Poder Judiciário”, explicou o coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno.

O investigado foi encontrado na sexta-feira (14) em sua residência, no bairro Vila Valdete, durante a Operação Photoshop realizada pela Delegacia Territorial de Porto Seguro. Na casa do fotógrafo também foram apreendidos uma máquina fotográfica, um cartão de memória e um computador.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Ele foi encaminhado para a sede da 1ª DT onde foi ouvido, passou por exames de lesão corporal no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.