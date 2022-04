Fotógrafo internacional Mario Testino elege Salvador para registrar novo projeto  

O fotógrafo Mario Testno (divulgação)

A temporada de Mario Testino em Salvador tem sido intensa. O aclamado fotógrafo peruano chegou por aqui na última quarta-feira e está registrando imagens de modelos para uma nova série. Em 2020, ele já vinha vindo à capital baiana para realizar o projeto “A Beautiful World”. Na ocasião, elegeu jovens em agências, como Bruno Pity, Adriano Lázaro e Malu Andrade, da 40 Graus Models. Os dois primeiros, inclusive, foram chamados para esse novo trabalho.

A seleção foi realizada na praça do Campo Grande e reuniu modelos de diversas agências e trajetórias. De acordo com a produtora Lea Mattos, da 40 Graus, o processo do casting contou com a produção do diretor de cinema carioca Candé Salles, amigo de longa data de Testino, que sempre o acompanha nos trabalhos realizados no Brasil. O fotógrafo, considerado um dos mais influentes do mundo da moda, também é próximo de Sérgio Mattos, dono da matriz da agência. A relação profissional já dura mais de 20 anos e rendeu outros projetos. O peruano segue em Salvador até domingo (17).

Gustavo Moreno (divulgação)

Casa de artista

Há 8 anos, o artista visual Gustavo Moreno adquiriu uma casa no Santo Antônio Além do Carmo e transformou o imóvel em uma morada repleta de arte e design. Ao longo desse tempo, o lugar tem servido de habitat não só para seu dono – que hoje passa mais tempo em Itacimirim, no Litoral Norte -, como para uma leva de artistas que tem alugado o espaço em busca daquela atmosfera que só essa parte do centro da cidade tem. Um dos inquilinos mais recentes foi Raul Mourão. Expoente de uma geração que marcou o cenário artístico carioca, ele passou o mês de janeiro em Salvador, enquanto expunha na Roberto Alban Galeria, em Ondina.

​Com dois pavimentos, a casa, no estilo loft, conta com duas suítes – uma delas com deck e piscina -, sala, cozinha, área gourmet e varanda debruçada para a Baía de Todos os Santos, além de uma decoração recheada de obras de arte assinadas por Gustavo Moreno e por outros artistas. Disponível para locação no Airbnb, tem diárias no valor de R$1.200.

Orlando Mota Ribeiro e João Pedro (divugação)

Rodada de investimentos

Os advogados baianos Orlando Mota Ribeiro e João Pedro França Teixeira passaram a integrar o time da Minery Global, startup avaliada em R$30 milhões, fundada em 2018 pelo engenheiro de minas Eduardo Gama e pelo publicitário Raphael Jacob. Além da empresa, Orlando e João assessoram diretamente diversas mineradoras em seis estados brasileiros. Os advogados mantêm sua atuação quase que exclusivamente voltada para a gestão de empreendimento minerários.

Expansão internacional

O arquiteto baiano David Bastos, que acaba de assumir novas bases em Miami e Portugal, também assina seu primeiro condomínio residencial em terras lusitanas. Em um dos terrenos mais privilegiados de Cascais, a Boutique Villas Cascais, na entrada da Quinta da Marinha, o projeto conta vista mar e paisagismo deslumbrante, além de casas inspiradas no lifestyle boutique. David é autor de mais de 1000 trabalhos residenciais e corporativos, ao longo de quatro décadas de atuação no Brasil, dois livros lançados com o melhor de suas obras e projetos entregues na África, Suíça, Estados Unidos e Peru.

Inauguração

A Tortarelli acaba de inaugurar sua mais nova loja, a quarta a capital baiana, desta vez no Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. “A Vitória é um bairro que concentra boa parte dos nossos clientes, com grande potencial para atrair novos. Agora, estamos mais próximos geograficamente, o que é uma conquista na nossa expansão planejada”, nos disse as proprietárias da marca, as empresárias Rose Pires e Patrícia Maia.

Presença baiana

A Brazil Conference 2022, evento anual em Boston (EUA) que se tornou tradição na discussão sobre temas relacionados ao país, aconteceu no último final de semana reunindo lideranças e pesquisadores de diversos setores para debater a “reinvenção brasileira” em meio à proximidade da corrida eleitoral.

Entre os participantes estiveram, entre outros, o publicitário baiano Pedro Tourinho; Luana Génot, mestra em Relações Étnico-Raciais e diretora-executiva do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) e Djamila Ribeiro, filósofa, escritora e coordenadora da Coleção Feminismos Plurais. Na ocasião, alguns temas como inovação, infraestrutura, economia, justiça e democracia estiveram em pauta.

Lukas LKZ Walter (divulgação)

Mercado futuro

Neste fim de semana, Salvador recebe a Beyond Expo, realizada pela startup baiana BDS – Beyond Digital Sports, em correalização com a prefeitura municipal e apoio do Centro de Convenções. Marcas como Warner, Redragon, Saga e Voltz participarão da expo, que deve atrair cerca de mil pessoas, além de outras 10 mil que poderão assistir a mais de 20 horas de conteúdos ao vivo transmitidos via streaming.

“Após hiato de quase três anos, em razão da pandemia, a comunidade soteropolitana volta a se encontrar com eventos presenciais do mundo gamer. Para a BDS, nascida em Salvador, não existe alegria maior do que reiniciar sua jornada de eventos abertos ao público dentro de sua própria casa”, destaca o influenciador gamer Lukas LKZ Walter, de 24 anos, fundador da BDS, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia. Ele é um dos jovens que vem revolucionando o mercado de tecnologia no estado.