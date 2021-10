Fotógrafo registra poderoso confronto entre sucuri e jacaré no Pantanal; veja vídeo

O fotógrafo americano Kim Sullivan publicou uma foto nas suas redes sociais do momento em que uma enorme sucuri tentava matar uma jacaré, para comê-lo, nas margens do Rio Cuiabá, no Pantanal Norte, em Mato Grosso.

"O jacaré ficou debaixo [da água]. Eu podia ver a ponta do nariz da sucuri lutando para pegar ar. O jacaré subiu ainda contraído pela cobra e depois desceu novamente por um longo tempo. Desta vez voltou livre, e não vimos a cobra", disse o fotógrafo ao jornal britânico Daily Mail.

Ele ainda contou que viu o jacaré voltando calmamente para a margem do rio. Enquanto isso, ele e outros membros da expedição continuaram olhando para a água e viram a sucuri subir na margem e deslizar de volta para sua toca.

"Depois de um longo período, ambos nadaram embora", comentou Sullivan na publicação no seu perfil do Instagram.