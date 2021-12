Fotos: de branco, fiéis agradecem pelo ano que passou na Colina Sagrada

Um tapete branco cobriu a Colina Sagrada do Bonfim, em Salvador, nesta última sexta-feira do ano. Como já é tradição na Bahia, milhares de pessoas se vestiram com a cor da paz e foram agradecer pelo ano que passou. Alguns aproveitaram para percorrer o Caminho da Fé, fazendo uma caminhada entre o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, e a Basílica Santuário Senhor do Bonfim. Visitar a igreja do Bonfim na última sexta-feira do ano já é tradição na Bahia, ato que é repetido na primeira sexta-feira de cada ano. Veja imagens do evento clicadas pela fotógrafa Marina Silva.





