Fotos do dia: Operação Hidra prende oito nesta quarta-feira (14)

Organização criminosa chegou a R$ 75 milhões em dívidas tributárias com o fisco baiano. Os mandados foram cumpridos em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, e no município de Itajaí, no estado de Santa Catarina.