Fotos mostram destruição de Belo e Gracyanne em mansão; dono cobra R$ 483 mil

O cantor Belo e sua esposa, a musa fitness Gracyanne Barbosa foram condenados a pagar R$ 483.156,46, entre aluguéis, IPTU, contas, multa contratual e danos morais ao dono da mansão onde eles ficaram. Fotos dos laudos técnicos mostram a destruição provocada pelo casal durante a estadia.

Segundo o g1, a Justiça deu 15 dias para que o valor seja pago. A decisão é de 4 de agosto, e o casal recebeu a intimação no dia 10. O prazo final para o pagamento é até esta quinta-feira (25). A residência fica no bairro de Moema, em São Paulo.

Segundo o documento, o aluguel acordado foi de R$ 14.300, em conjunto com o valor de R$ 1.700 de IPTU, com vencimento no dia 20 de cada mês. Devia também ser feito o pagamento de despesas de consumo de luz, água e seguro.

Os três primeiros meses foram quitados, assim como as contas de consumo, mas, após esse período, teria começado o atraso.

Entre as áreas, o imóvel tinha área externa com churrasqueira com forno de pizza, armários de madeira, quadros, academia, piscina, vasos de plantas e cascata na piscina, banheiro da área externa, guarita de segurança, lavanderia, máquinas de lavar e secar, armários embutidos, lareira, banheira, sala de jantar e outros móveis.

Veja fotos: