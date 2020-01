Fotos mostram elevador pouco depois de queda que matou 4

(Foto: Jornal A Tribuna de Santos)

A mola de segurança do elevador furou o chão e entrou na cabine depois da queda do nono andar do aparelho em um prédio de Santos, no litoral de São Paulo. Quatro pessoas morreram no acidente. Imagens inéditas que foram divulgadas nesta sexta-feira (3) mostram como ficou elevador.

Dentro da cabine, a mola que deveria amortecer a queda aparece. Há também pertences das vítimas. O prédio em questão era apenas para oficiais da Marinha do Brasil.

Eric Miguel, 19 anos, o pai, Edilson Donizete, de 45 anos, e a mãe, Lucineide de Souza Goes, de 43 anos, moravam em Santo André e tinham acabado de chegar para passar o fim de ano com Jucelina Santos, irmã de Lucineide. Jucelina desceu para buscar os familiares no térreo. Quando a família subia para o 9º andar, o elevador caiu. Os quatro morreram.

(Foto: Jornal A Tribuna de Santos)

As fotos, divulgadas pelo G1 e pelo Jornal A Tribuna, foram feitas depois que os corpos foram retirados, antes do início do trabalho da perícia.

Manchas de sangue ficaram pelo chão do corredor e subsolo do prédio, por conta da retirada dos corpos. Os dois elevadores do edifício, o de serviço que desabou e o social, foram interditados.O laudo da perícia deverá apontar o que causou o acidente.

Jucelina foi enterra em Guarujá e os demais familiares foram seputaldos em Santo André.