FOTOS: veja como foi o início da vacinação contra covid-19 em Salvador

Finalmente chegou o dia! Quatro baianos foram vacinados em Salvador na manhã desta terça-feira (19). As primeiras vacinadas em solo baiano foram a idosa Lícia Pereira Santos, 83 anos, moradora das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e a enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrina, 56 anos, que trabalha no Hospital Couto Maia. Em seguida, foram vacinados o médico socorrista do Samu Uenderson Barbosa, e representante indígena Deisyanne Tuxá.

O fotógrafo do CORREIO Arisson Marinho registrou esse momento histórico:

