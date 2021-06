Franquias baianas ampliam faturamento no primeiro trimestre

Franquias em alta

O segmento de franquias aqui na Bahia encerrou o primeiro trimestre com um crescimento de 2,1% no faturamento, com um volume de R$ 1,35 bilhão no período, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF). Destaque absoluto para o setor de casa e construção, com uma alta de 98,6%, seguido do comércio e distribuição de alimentos, com crescimento de 26%, e saúde, beleza e bem estar, com um aumento de 22,1%. No polo oposto, turismo e hotelaria foi a área com maior retração aqui no estado, com uma perda de faturamento de quase 60%. Em relação ao número de unidades, houve um leve aumento de 1,2% no total. O ponto negativo foi o número de empregos diretos, que registrou queda de 4,1% por aqui.

No Brasil

Nacionalmente, o faturamento médio das franquias recuou 4% no primeiro trimestre, enquanto o número de unidades abertas registrou uma alta de 3,3%. O segmento de casa e construção também se destacou, com um crescimento acima da média e registrou alta de 36,5%, beneficiado por fatores como a maior demanda por reparos, manutenções e reformas, permanência das famílias em casa, aumento do trabalho em home office e aulas a distância. Outros destaques ficaram a cargo dos setores de saúde, beleza e bem-estar (+12,7%) e limpeza e conservação (+6,6%).

Novos editais

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) lançou uma licitação para produção de níquel, cobre e cobalto, em Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado. Além disso, foram lançados quatro editais para argila em Alagoinhas, São Sebastião do Passé e Camacã. As cinco licitações já contam com empresas interessadas e se juntam a mais duas lançadas em 2019 e outras 3 lançadas em 2020, cujos contratos de concessão para pesquisa já estão em andamento. As empresas vencedoras assinam contrato com a CBPM para investir em pesquisas complementares e, posteriormente, iniciarem a produção mineral. “Além de pagar salários de duas a três vezes maiores que o comércio, a mineração contrata até 90% da mão de obra nas redondezas. O setor promove, ainda, uma forte dinamização da economia na região onde se insere, pois demanda toda uma cadeia produtiva de suprimentos e insumos”, destaca o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm. Até o fim do ano a meta é lançar ainda mais 3 editais de área para produção mineral.

Projeto suspenso

A dificuldade para lidar com entraves burocráticos está longe de ser exclusivo das empresas que operam aqui na Bahia. O Grupo JCPM, proprietário dos shoppings Salvador e Salvador Norte, decidiu suspender um investimento de R$ 900 milhões em Pernambuco por conta da situação. Com expectativa de gerar quase 2 mil postos de trabalho durante a obra e 800 na operação, o licenciamento do complexo turístico Costa de Guadalupe começou a tramitar em 2008. Em 13 anos, foram exigidos 38 estudos de viabilidade, com custo de R$ 19 milhões. Recentemente, para finalmente concluir as licenças, foi necessário desembolsar quase R$ 5 milhões em contrapartidas.

Queima de preços

O Shopping Itaigara fará, pela primeira vez, uma liquidação exclusiva após os festejos juninos, com descontos de até 70%, entre 28 de junho e 3 de julho. “Nossa ideia é oferecer preços baixos, ofertas exclusivas e oportunidades únicas para os nossos clientes efetuarem suas compras nesse período pós São João”, garante Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara.