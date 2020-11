Frase 'Vidas Pretas Importam' é pintada na Avenida Paulista, em SP

A frase "Vidas Negras Importam" foi pintada na Avenida Paulista, principal via da cidade de São Paulo, na madrugada deste sábado (21). Houve um ato em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) na noite de ontem, por conta do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte por seguranças do mercado Carrefour, em Porto Alegre.

Coletivos de artistas e produtores culturais coordenaram e fizeram a pintura. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ajudou, fechando parte da avenida no sentido Rua da Consolação, para que os grupos continuassem trabalhando pela madrugada.

"Não só no dia de hoje, a a gente tem que exaltar o quanto é importante a vida dos negros e negras. Os pretos e pretas aqui no Brasil", disse ao G1 a artista Fernanda de Deus. O artista visual João França também participou da pintura. "Essa violência sempre existiu. A diferença é que agora ela está sendo mostrada pela câmera de celular", diz.

Protestos antirracistas aconteceram em várias capitais ontem, após a morte de João Alberto. Houve atos em Porto Alegre, São Paulo e no Rio de Janeiro. Algumas unidades do Carrefour foram invadidas e depredadas.

A situação foi minimizada pelo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, sem citar o caso, afirmou que é "daltônico" e que não enxerga cor (o daltonismo tem dificuldade de enxergar cores como vermelho e verde).

"Não nos deixemos ser manipulados por grupos políticos. Como homem e como Presidente, sou daltônico: todos têm a mesma cor. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. Existem homens bons e homens maus. São nossas escolhas e valores que fazem a diferença", escreveu Bolsonaro. "Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra nossa própria história. Quem prega isso está no lugar errado. Seu lugar é no lixo".

O vice-presidente Hamilton Mourão chamou a situação de "lamentável", mas negou que existe racismo no Brasil. "Lamentável, né? Lamentável isso aí. Isso é lamentável. Em princípio, é segurança totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer (...) Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui", afirmou.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, prometeu uma apuração rigorosa do caso e lamentou a morte. Todas as circunstâncias em que esse crime aconteceu estão sendo apuradas para que sejam punidos os responsáveis. Os inquéritos policiais estão sendo levados adiante, com muito rigor", afirmou.

"Infelizmente, neste dia em que deveríamos estar celebrando políticas públicas, deparamos com cenas que nos deixam todos indignados pelo excesso de violência que levou à morte de um cidadão negro em um supermercado na capital gaúcha."