Freezers e barcos: marisqueiros, pescadores e agricultores de Maragogipe recebem doação

Novos equipamentos e materiais foram entregues nesta segunda-feira (29) para agricultores familiares, pescadores e marisqueiros da Associação de Desenvolvimento Social dos Agricultores, Pescadores, Marisqueiras e Quilombolas da Samambaia, Engenho da Várzea, Lage e Região. Os beneficiados são do município de Maragogipe, no Recôncavo Baiano.

Os materiais foram entregues para 21 famílias que participam do projeto, sendo nove famílias de marisqueiras e pescadores e 12 famílias que trabalham diretamente com a agricultura. Eles contarão ainda com o serviço de assistência técnica e extensão rural (ATER), prestada pela organização Humana Brasil.

Os agricultores receberam equipamentos, ferramentas, material para adubação, mudas de inhame e caixa de hortifruti, e agora passam a contar com análise de solo.

Segundo o agricultor André Pereira, da comunidade Samambaia, os kits vão representar um aumento na produção. “Os 500 quilos de inhame para cada agricultor, junto com o adubo, vão ser importantes para aumentar a nossa produção e melhorar a nossa qualidade de vida”.

Já para as famílias que trabalham com a pesca e a mariscagem, foram entregues carrinhos de mão, manzuá (instrumento de pesca), freezer, balanças, equipamentos de proteção individual, caixas térmicas e embarcações.

A pescadora Maricelma Reis ficou animada com a ajuda e comemorou a oportunidade de armazenar seus produtos sem riscos de que estraguem. “Veio freezer, pois a gente armazenava em casa e, hoje, vai ter um freezer para armazenar em local próprio. Veio caldeirão, que vai aumentar também a nossa produção, e os equipamentos de proteção, como luva, capote, sapato e chapéu, que também vão ser bons para nos proteger”.

O investimento na ação foi de R$ 216 mil, via Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial.