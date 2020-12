Freguesia em 2020: próximo rival, Ceará é pedra no sapato do Bahia

A Copa Sul-Americana tem se apresentado como válvula de escape para o Bahia na temporada. Contra o Unión, na última terça-feira (1º), na Argentina, o empate por 0x0 garantiu ao tricolor a vaga nas quartas de final e o terceiro rival sul-americano deixado pelo caminho – após Nacional, do Paraguai, e Melgar, do Peru. Mas agora, o momento é de focar no Campeonato Brasileiro.

A fase de ascensão que o Esquadrão viveu com três vitórias seguidas na Série A ficou para trás. O Bahia perdeu os dois últimos jogos no Brasileirão – 4x0 para o Bragantino e 3x1 contra o São Paulo - e viu a defesa voltar a estar entre as mais vazadas do torneio.

Para piorar, a gordura acumulada começou a ser queimada. A equipe caiu de 9º para 13º lugar e distância para a zona de rebaixamento diminuiu de cinco para quatro pontos, sendo que o Vasco, atual 17º, tem uma partida a menos. Por isso, voltar a pontuar é fundamental.

Sábado (5) o Bahia recebe o Ceará, adversário direto na competição nacional. O alvinegro soma 29 pontos, um a mais que o Esquadrão, e está na 10ª colocação. Fora isso, o duelo significa a última chance de revanche do tricolor contra o Vovô em 2020.

O Ceará tem se mostrado um adversário indigesto para o Bahia nesta temporada. Em quatro confrontos realizados, o rival venceu três e um terminou empatado. Dois desses jogos valeram pela final da Copa do Nordeste, quando o time treinado por Guto Ferreira ficou com a taça após dois triunfos no estádio de Pituaçu.

Já pelo Campeonato Brasileiro, foi o Ceará quem impôs a primeira derrota tricolor, ao vencer por 2x0, no Castelão, e quebrou a boa sequência que o time mantinha no início do primeiro turno. Todo esse contexto dá uma apimentada no confronto.

Desfalques

Assim como aconteceu nos últimos três jogos, o auxiliar Cláudio Prates vai seguir no comando do Bahia nos próximos confrontos. Mesmo que o técnico Mano Menezes esteja liberado depois de ficar isolado por testar positivo para covid-19, o treinador não poderá ficar na beira do campo.

Mano foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por xingar o árbitro do confronto entre Bahia e Fluminense no Maracanã, pela 15ª rodada. Ele pegou quatro jogos de suspensão e a pena começa a valer a partir do duelo com o Ceará. Além do treinador, Clayson foi punido com um jogo de suspensão e também está fora.

Em campo, a lista de desfalques tem ainda os laterais Zeca e Juninho Capixaba, também infectados por covid-19, e o zagueiro Lucas Fonseca, com uma lesão na coxa.

A situação pode ficar ainda mais complicada. Durante o empate com o Unión, o zagueiro Anderson Martins, o lateral Matheus Bahia e o atacante Élber deixaram o campo machucados. Eles vão passar por exames nesta quinta, quando a delegação se reapresenta em Salvador, mas dificilmente terão condições de jogo. A partida na Fonte Nova começará às 19h.