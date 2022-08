Frente fria desembarca em Salvador na madrugada desta terça-feira (30)

Os soteropolitanos que acordaram nesta segunda-feira (28) com o dia ensolarado e com poucas nuvens no céu, vão ter de andar com guarda-chuva e casaco na terça-feira (30). Isso porque uma frente fria desembarca em Salvador logo na madrugada, com 90% de chance de chuva.

Além disso, as pessoas que sentem frio na cidade do sol, vão precisar de agasalhos pesados porque a mínima para esta semana é de 20°C e a máxima de 27°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria está chegando pelo litoral sul, com rajadas pontuais. No entanto, na sexta-feira (2), a temperatura pode mudar e ter apenas umidade leve, sem tanta chuva.

Com a chegada desse tempo, os ventos podem vir com até 10 km/h, segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal. Com o volume baixo da maré, a travessia Salvador-Mar Grande seguirá suspensa nesta segunda-feira (29) entre 9h10 às 11h30.