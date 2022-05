Frente fria que levou neve ao Sul chega a Bahia e provoca granizo: 'Assustador'

A cidade de Mucuri, no extremo Sul da Bahia, registrou na noite desta terça-feira (17) uma forte chuva de granizo que durou cerca de 10 minutos. A queda de gelo é um dos primeiros impactos da frente fria que chegou a Bahia após atingir os estados do Sul e Sudeste do Brasil.

De acordo com moradores, o granizo provocou diversos estragos na cidade de cerda de 40 mil habitantes. Casas perderam o telhado, muros foram destruídos, árvores derrubadas e a rede elétrica chegou a ser interrompida.

"Toda a cidade ficou espantada. Moro no município há 30 anos e é a primeira vez que presencio isso. Foi assustador", conta o servidor público Geovani Luciano, 29 anos.

Conforme a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria, a ocorrência de granizo na Bahia não é um fenômeno incomum. No início de 2020, por exemplo, choveu gelo em Salvador.

"O granizo é uma chuva que se forma em camadas altas da atmosfera, fazendo com que os pingos se congelem devido às baixas temperaturas, e não descongelem até atingir o solo", explica a meteorologista.

A chuva de granizo, segundo a especialista, é impacto da frente fria que chegou a Bahia na terça-feira (18). Esse fenômeno é o mesmo que provocou redução nas temperaturas e até neve em estados do Sul e Sudeste do Brasil.

Impactos na Bahia

No entanto, na Bahia, os impactos devem ser menores. Por aqui devemos experimentar, em um primeiro momento, um aumento da chuva e, em seguida, queda nas temperaturas.

Em Salvador, os impactos devem ser sentidos a partir de amanhã, com a chuva. A temperatura deve diminuir um pouco, se aproximando da casa de 20 °C.

No interior do estado, nas regiões mais frias como o Sudoeste, os termômetros chegarão a 10 °C