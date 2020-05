Frente fria trará chuvas fortes e ventos de até 61km/h em Salvador

Depois de dias de sol, o tempo deve voltar a fechar na capital baiana, onde são esperados ventos com intensidade de até 61 km/h (33 nós), entre a noite desta segunda-feira (18) e a noite de quarta-feira (20). De acordo com o boletim meteorológico da Marinha do Brasil, que é emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de um sistema frontal será responsável por provocar ventos de direção Sudeste a Leste, na faixa litorânea do estado da Bahia, compreendida entre Caravelas e Salvador.

De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta segunda-feira (18) as condições do tempo se manterão com céu nublado a parcialmente nublado e chances de chuvas fracas e isoladas, no decorrer do dia. No entanto, de acordo com os modelos de previsão a longo prazo, uma frente fria vinda da região Sudeste poderá mudar as condições do tempo no período da noite.

A previsão ainda é que, entre terça-feira (19) e quinta-feira (21) há uma tendência que a frente fria aumente as probabilidades de chuva na capital. Essas chuvas deferão ser de intensidade moderadas, por vezes forte, acompanhadas por rajadas de vento entre 30 e 40km/h. Há ainda riscos para alagamentos e deslizamentos de terra.

Já entre sexta-feira (22) e domingo (24), a frente fria deverá se afastar para o oceano, porém serão os ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico que vão provocar chuvas fracas, por vezes moderadas em áreas isoladas.

Ocorrências

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 54 solicitações até às 11h desta segunda. Foram 21 ameaças de desabamento, 11 ameaças deslizamentos, sete deslizamentos de terra, quatro infiltrações, três orientações técnicas, duas avaliações de imóvel alagado, dois desabamentos de imóvel, uma árvore ameaçando cair, uma avaliação de área, um destelhamento e uma pista rompida.

A Codesal, órgão que integra a categoria de serviços fundamentais do município, atende normalmente a população pelo telefone gratuito 199.