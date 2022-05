Frentista que surrou assediador recebe convite de Wallid para lutar no jungle fight

Com uma sequência de mais de dez socos, a frentista que surrou o homem que a assediou em Porto Alegre recebeu a atenção de alguns nomes do Brasil no UFC. Marian Damasio, de 22 anos foi notada pelo lendário ex-lutador de jiu-jítsu e MMA Wallid Ismail, hoje empresário, e foi convidada para lutar até para o Jungle Fight

"Pessoas corajosas merecem destaque. Se ela quiser, já está até contratada para o Jungle Fight", disse ele ao Extra. Wallid é presidente da organização, que promove um dos maiores eventos de MMA da América Latina.

"As três primeiras lutas da próxima edição, que será em agosto, no Rio, serão justamente para estreantes nesse mercado. Ela vai me dizer onde é que ela mora e eu até indico um lugar para treinar", reforçou.

Apesar da habilidade, Marian conta que nunca havia dado um soco na vida. O resultado foi uma mão roxa e inchada, além de unhas quebradas.

" Apenas meu pai, quando eu era menor, me incentivava a dar soco naqueles sacos de pancada. Sempre gostei de luta, mas nunca precisei dar soco em ninguém. Tenho vontade de fazer aula", aceitou o convite.

Veja vídeo do momento em que a frentista nocauteia o assediador:

Mulher dá surra em seu assediador no RS e vídeo viraliza na web https://t.co/7FrXHnjQL5



Homem passou a mão na coxa da frentista pic.twitter.com/IG6T5clh3c — Jornal Correio (@correio24horas) May 17, 2022