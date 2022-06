Frio na Bahia: Veja cidades onde dançar forró agarradinho e se esquentar

O São João pode ser uma época bem propícia para ficar de casal. Tem forró para dançar em dupla, tem fogueira para se esquentar acompanhado, o tradicional casamento junino de Santo Antônio e na gastronomia do festejo, até a maçã do amor. Mas especialmente em alguns lugares na Bahia, para se manter quentinho sem companhia este ano, só um licor na causa.

Algumas cidades no oeste e sudoeste do estado terão mínima de 13 a 14ºC entre os dias 23 e 24. É o caso de Ibicoara, Tanque Novo, Igaporã, Pindaí, Macaúbas, Riacho de Santana e a própria Vitória da Conquista, que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), teve o dia de junho mais frio em 12 anos na última quinta-feira (16).

Na Chapada Diamantina, como é de esperar para junho, as mínimas vão de 12º a 15ºC. Moradores e visitantes de Morro do Chapéu, Palmeiras, Gentio do Ouro, Seabra, Lençóis, Mucugê e Andaraí podem se preparar para tirarem o casaco do armário, principalmente durante a noite. Isso porque um dos fatores que influenciam a temperatura é a altitude local, ou seja, regiões localizadas em serras e montanhas são normalmente mais frias.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, as estações meteorológicas localizadas nos municípios de Morro do Chapéu e Vitória da Conquista são as que registram os menores valores de temperaturas máximas e mínimas durante o ano.

O climatologista da Estação Meteorológica da Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia (Uesb), Rosalve Lucas Marcelino, explica que, associadas às altitudes, o que pode influenciar nas baixas temperaturas são as vegetações locais. “Quanto mais florestadas e mais altas as cidades, maiores as temperaturas. Os destaques são para as altitudes acima de 700m e 800m”, explica, dando destaque também às cidades de Poções e Belo Campo, nas proximidades de Conquista, onde a altitude média é de 923 metros.

Mas as cidades onde foram encontradas as menores mínimas na Bahia para o São João foram Brotas de Macaúbas e Piatã. Simplesmente 12ºC com poucas nuvens e com baixas chances de chuvas. Foi o Departamento de Ciência Ambientais da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) na Paraíba, que possui um banco de dados climatológicos, que verificou que a estação meteorológica localizada no município de Piatã apresenta valores de temperaturas máximas e mínimas baixas em relação a outras estações.

Onde se esquentar no frio da Bahia

Piatã

Em Piatã, a programação completa vai dos dias 23 a 26 de junho. Os foliões vão poder dançar ao som de Arnaldo Farias, Frank Aguiar, Targino Gondim, Batista Lima e Solange Almeida.

Confira:

23 de junho

Dio do Acordeon

Forrozão das Antigas

Arnaldo Farias

Espalha Brasa





24 de junho

Bel Lima

Frank Aguiar

Vilões do Forró

Flor de Milho





25 de junho

Targino Gondim

Matheus B. Sorte

Valdir do Acordeon

Batista Lima





26 de junho

Lais Amaro

Flavio Leandro

Solange Almeida

Tropa de Xote

Luizinho Vaqueiro





Seabra

As atrações de Seabra não ficam a desejar. No dia 23 de junho, a cidade recebe Chambinho do Acordeon, Chiclete com Banana, Filomena Bagaceira e Percebes Rabelo.

No dia 24, Estakazero, Cangaia de Jegue, Marcos & Belutti e Dene Reis. A festa continua nos dias 25 e 26 com Kart Love, Flor Serena e Solange Almeida.





Mucugê

O São João de Mucugê acontece entre os dias 23 a 26 de junho, com a banda Painel de Controle como um dos destaques do primeiro dia de festa.

No dia 24 e 25, respectivamente, a Coração Cigano, Targino Gondin e Busão das Antigas comandarão o arrasta pé. No último dia de festa, no domingo (26), a banda Kasaca de Couro vai esquentar a multidão.

Na programação, além dos shows musicais, estão previstas barracas com comidas típicas, feira de artesanato e brincadeiras juninas.

Lençóis

Serão oito dias de festa, como ressalta a diretora de Turismo da cidade, Aracely Dourado. “A conexão entre a natureza e a cultura tradicional de um São João tranquilo, charmoso e com muita alegria é o nosso grande diferencial. Iremos honrar as tradições, com muito forró pé de serra, com atrações de renome e artistas locais, quadrilhas de bairros e das escolas e muitas brincadeiras, como: quebra pote, casamento na roça, pau de sebo e pau de fitas”.

Adelmário Coelho, Flávio José, Chambinho do Acordeon, Zelito Miranda, Flor Serena, Estakazero e Dorgival Dantas são algumas das atrações já confirmadas.

Ibicoara

O município de Ibicoara, outro na Chapada, vai retomar esse ano o Arraiá do Barro Branco priorizando uma festa com mais significado e resgate histórico. Forrozão da Antigas, Edu e Maraial, Coração Cigano, Raimundinho do Acordeon, Painel de Controle, Viny Brasil, Cacau com Leite e França, ex-Mastruz com Leite já estão confirmados.

Palmeiras

O dia 23 para Palmeiras será dia do bloco tradicional Ê Guilé visitando as casas pré-avisadas em cortejo no dia da fogueira. São oferecidos aos foliões, comidas típicas, bebidas, fogos e muita animação dos sanfoneiros, como pontua a secretária municipal de Turismo Andréa Oliveira dos Santos. “Temos também os festejos realizados no Distrito de Caeté Açu, famoso Vale do Capão, local de maior concentração dos turistas e muita diversidade cultural. Lá é ofertado aos moradores e visitantes muito forró tradicional, culinária diversificada e manifestações culturais durante todo o período”, completa. As bandas não foram especificadas.

Macaúbas

A prefeitura tem promovido apresentações de quadrilhas juninas e shows no palco alternativo desde o dia 4 de junho. Mas para os dias 23 e 24, a programação está definida. Todos os shows são realizados na praça da igreja matriz da cidade, a partir das 22h.

Luiz Bento, Daniel Bastos, A Confra e Ito Moreno ficarão responsáveis pela folia na véspera das festividades, enquanto o arrasta-pé do dia 24 fica por conta de Flávio Leandro, Francis Lopes, Trio Sabiá e Simbora Xotear.

No último dia da festa, sábado, os artistas Pépe Moreno, Xodó da Bahia, Liv Moraes e Vandinho dos Teclados serão as atrações.

Vitória da Conquista

O Arraiá de Conquista promete manter a tradição do forró pé de serra na retomada dos festejos após a pandemia. Segundo o coordenador de Cultura do município, Alecxandre Magno, o São João vai ter atrações regionais, apresentação de quadrilhas e também uma vila junina.

As atrações são Hermeto Pascoal, Robertinha, Jessier Quirino, Larissa Gomes, Renato Borgheti, Bonde do Forró, Mão Branca, Lucy Alves e Rony Barbosa.