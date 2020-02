Frota posta foto de indicado a cargo na Secom mordendo bunda de moça

Ex-aliado de Bolsonaro, Alexandre Frota não gostou muito da indicação do publicitário Luiz Galeazzo para um cargo na Secretaria de Comunicação (Secom). Para criticar a possivel nomeação, ele fez algumas publicações que 'questionam' o comportamento do influencer.

Ele publicou imagens nas quais o publicitário aparece ao lado de duas mulheres nuas, na cama. Em uma das fotos, ele está mordendo a bunda de uma delas.

“Vejam o conservadorismo do governo Bolsonaro. Esse é o Luiz Galeazzo, que será o novo secretário de mídias digitais da Secom. Convidado para trabalhar no governo”, ironizou Frota.

Além das imagens em situações íntimas, o deputado ainda recuperou tuítes de Galeazzo. Nos posts, o publicitário ofende a deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP). “O problema é você querer um estado mais inchado do que você”, escreveu, em relação ao peso da parlamentar.

Segundo a revista Época, Galeazzo vai assumir o cargo depois da transferência do atual diretor do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais Digitais, Rodrigo Fayad. Ele é conhecido pela sua atuação forte nas redes sociais, sempre alinhado ao governo Bolsonaro, com posts muitas vezes ofensivos.