Fuga em massa de crocodilos na África do Sul deixa população em alerta

Dezenas de crocodilos que fugiram de uma fazenda de criação têm deixado em alerta a população e autoridades da provícia de Western Cape, na África do Sul. Até o momento, 27 animais já foram capturados, mas o governo local não sabe quantos ainda estão à solta.

Uma investigação preliminar concluiu que os crocodilos devem ter escapado por uma cerca quebrada e foram para um rio próximo à propriedade. Toda a população da região está sob alerta e foi instrupida a não se aproximar dos animais.

"Obviamente, eles são muito perigosos. São animais selvagens, embora tenham estado em cativeiro. As pessoas não devem se aproximar deles e ficar longe do rio até que todos sejam capturados", disse Petro van Rhyn, porta-voz do serviço ambiental da região à "BBC".

Os crocodilos, que medem até 1,5 m de comprimento, escaparam na última quarta-feira (3). A polícia montou uma unidade especial para rastrear os animais e está usando iscas em gaiolas ao longo da margem do rio.