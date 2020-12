Fuja da insolação!

Dor de cabeça, tontura, náusea, pele quente e seca (sem suor), às vezes avermelhada, pulso rápido, temperatura corporal elevada, distúrbios visuais, fraqueza muscular, confusão mental. Você sabe o que causa esses sintomas?

Possivelmente a última coisa que você pensou foi em insolação, mas de fato eles podem surgir nesta condição, que pode ser séria e fatal. A insolação pode ser causada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso. Isso se dá quando a temperatura do corpo ultrapassa 40°C, o mecanismo de transpiração falha e o corpo perde a capacidade de resfriar.

Quando acontece, o mais importante é abaixar a temperatura. Nos casos leves, podem ser usadas compressas frias na cabeça, região das axilas, virilhas e pescoço ou banho de imersão em água fria. Nos casos graves, em que há coma ou confusão mental, respiração rápida e desidratação, é importante levar a pessoa à emergência médica.

O que nem todo mundo sabe é que alguns medicamentos também podem aumentar o risco de ter insolação. Entre eles, destaco os vasoconstritores, medicamentos para pressão alta que bloqueiam a adrenalina, diuréticos e alguns antidepressivos e antipsicóticos. Caso você faça uso diário de algum remédio, procure um farmacêutico para entender se a substância se enquadra em um desses grupos para não ser surpreendido durante o verão.

Nos casos de exposição solar, a orientação é aplicar o filtro solar meia hora antes de sair de casa e reaplicá-lo a cada duas horas. O protetor também deve ser reforçado após mergulhos ou em casos de suor intenso. E sobre a quantidade ideal, basta seguir a regra da colher de chá – uma para rosto e pescoço, uma para cada braço, duas para barriga e tórax, duas para as costas e duas para cada perna e pés. Dê preferência aos protetores solares (UVA e UVB) com fator de proteção mínimo de 30.

Outro conselho é o uso de roupas confeccionadas com tecidos que têm proteção solar. Alguns desses materiais chegam a bloquear 98% dos raios ultravioletas. Lembre-se que é preciso evitar a exposição ao sol entre 10 e 16h. Quanto aos acessórios, aposte no uso de óculos de sol e chapéu.

Os profissionais que trabalham em exposição direta ao sol, como os pedreiros, salva-vidas, pescadores, vendedores de rua, devem combinar esses cuidados para aumentar a proteção.

Meu principal pedido é que todo mundo aproveite o sol de forma saudável, estando ciente de que o bronzeamento ocorre gradativamente. A pele leva de 48 a 72 horas para produzir e liberar a melanina, pigmento que dá cor à pele. Então não adianta querer se bronzear em um só dia. E não poderia deixar de salientar a importância de beber bastante água. Mas calma lá! Não precisa exagerar. Seu corpo estará hidratado quando a urina estiver amarelo-clara. Caso ela apareça transparente, significa excesso de água no corpo. Se cuide no verão e sempre!

Wagner Bramont é analista da Escola Farmacêutica da Drogaria São Paulo