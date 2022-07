Funceb inscreve para 8ª edição da Residência Artística para Escritores até 31 de julho

A inscrição para o edital de Residência Artística para Escritores no Instituto Sacatar, na Ilha de Itaparica, está aberta. Nesta 8ª edição, serão selecionadas cinco propostas especificamente de artistas da palavra residentes na Bahia, e também haverá reserva de 30% das vagas para cotas raciais. A inscrição acontece gratuitamente no site da Funceb de 22 de junho a 31 de julho de 2022.

A residência acontece através de parceria entre o Instituto Sacatar e a Funceb, através de sua coordenação de Literatura/Dirart, e visa incentivar a qualificação de artistas da palavra residentes na Bahia, estimular a criação e produção literária baiana, além de promover a interação entre artistas residentes no instituto.

Os projetos inscritos devem ser da área literária, com foco na literatura ou com a transversalidade entre a literatura e outras linguagens artísticas, como música, teatro, artes visuais, circo, dança e audiovisual. A residência acontecerá o período de 24 de outubro a 19 de dezembro de 2022 no Instituto Sacatar, localizado na ilha de Itaparica.

Durante o período de residência, escritores selecionados terão acesso a uma suíte individual (quarto e banheiro) e um estúdio separado, ambos na sede do Instituto, além de todas as refeições. Caberá às pessoas selecionadas arcar com as demais despesas, como gastos pessoais, transporte local e todo o seu material de trabalho.

Em 2022, a Residência Artística receberá um maior investimento, garantindo a permanência de cinco artistas da palavra, que de maneira inédita, vão receber uma bolsa prêmio de criação literária no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), cada. Ao final do projeto, os escritores deverão apresentar um memorial poético do processo, um texto literário desenvolvido durante o período de residência artística, e realizar uma atividade complementar obrigatória, que deverá ser disponibilizada de forma gratuita ao término da residência.

Inscrições

Para se inscrever as pessoas interessadas deverão preencher integralmente o formulário online. A atividade complementar obrigatória deverá constar já no ato de inscrição, e pode ser: oficina, curso, conferência, mostra do trabalho desenvolvido ou qualquer outra atividade com foco na literatura e ligada à experiência do artista durante a residência no Instituto Sacatar. Na inscrição também deverá ser enviada uma carta de intenção, explicando o interesse e a relação do projeto com a residência artística no Sacatar.

Proponentes que optarem pela cota racial deverão apresentar, em campo específico do formulário de inscrição, a autodeclaração racial (anexo II), fotografia colorida tirada especificamente para o edital, além de autorizar a divulgação da fotografia em banco público de imagens para fins de controle da veracidade de autodeclaração racial. O resultado da seleção será divulgado em até 30 dias após o final das inscrições.