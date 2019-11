Funcionárias de Felipe Titto são agredidas por motorista de app

Felipe Titto acusou um motorista de aplicativo de atacar três pessoas de sua equipe na noite da quinta-feira (7). Ele postou vídeos no Instagram afirmando que estava levando uma delas para receber atendimento médico e pedindo punição ao motorista.

"Estou com a Tati. Ela está com a perna fod*** e eu, de bengala, levando ela pro hospital. A gente teve um problema com motorista de aplicativo, que agrediu ela. Isso foi o carro, que passou por cima da perna dela. A outra pessoa da equipe tomou um soco no nariz", disse Titto.

(Foto: Reprodução)

As três são da agência de Titto, a Titanium. Elaine Melo trabalha no comercial, Tatiane Soares é advogada e Jéssica Varrasquim é assessora de imprensa. Elas iam encontrar Felipe em uma palestra que ele daria quando, no caminho, aconteceu o fato.

Segundo Titto, o motorista, que não é brasileiro, estava dirigindo em zigue-zague e assustou as três, que pediram que ele fosse mais devagar. Ele então teria respondido que dirige do jeito que quiser. Elas solicitaram que ele parasse porque queriam descer do carro e ele negou. Começou um desentendimento entre as partes.

Foi quando o homem deu um soque em Jéssica, que sofreu fratura no nariz. Quando as três saim do carro, ele ainda passou parcialmente por cima da perna de Tatiane.

(Foto: Reprodução)

"Zelo muito pelos meus e não podia deixá-las na mão. O cara, do nada, deu uma 'bomba' [soco] na cara de uma menina. Aí atropela a outra! Viu a perna e passou por cima. Não vai ficar assim! E se precisar falar do aplicativo, vou falar. Chega de só ficar observando as coisas erradas acontecendo. Porque ele não só saiu da conduta do seu trabalho, como agrediu duas mulheres. Amanhã, com ajuda do Serviço de Inteligência da Polícia - precisam de termo para quebra de sigilo - vão encontrá-lo. E vou fazer questão que esse cara pague. Vou atualizar vocês", garantiu Titto.

Tatiane sofreu luxação na perna e já teve alta. Jéssica passou por cirurgia e está internada em um hospital de SãO Paulo.